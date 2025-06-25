新剧《善良的男子汉》首版预告！李栋旭变身「纯情派流氓」：眼神充满故事、强烈动作戏令人期待！

继《杀人者的购物中心》之后，又可以看到李栋旭的动作戏啦！

由李栋旭、李圣经、柳惠英、吴娜拉主演的 JTBC 新剧《善良的男子汉》讲述爷爷是流氓、父亲是流氓、儿子是流氓的「三代流氓家族」，长孙「朴锡哲」（李栋旭 饰）为了守护家庭、工作和爱情而展开的波澜壮阔的故事。



公开的预告中，作爲三代流氓家族的长孙朴锡哲开始了不情愿的流氓生活，他挥舞愤怒的拳头，在火焰中扭打的人生并不轻松。朴锡哲决定结束充满后悔的流氓生活，让自己的人生回到原位。



但是...要离开也不是一件容易的事情，「名山实业」会长金昌洙（李文植 饰）要朴锡哲处理掉竞争对手「三俊建设」老板姜泰勋（朴勋 饰）。之后，姜泰勋说：「朴锡哲为什么偏偏是他？」让人更加好奇他们之间凄惨交锋的关系，只想结束扭曲的人生，赌上一切的朴锡哲，最后会是如何？备受关注！



而《善良的男子汉》由《白兰》、《高龄化家族》宋海成导演和《人间失格》朴洪秀导演执导、《宥娜的街》金云耕作家和电影《在野党》金孝锡作家执笔。将在7月18日首播，每周五连续播出两集。

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