Netflix 原创影集《枪口彼端》（Trigger）公开了双人海报与前导预告「如果每个人都有枪，韩国会变成怎样？你不好奇吗？」，确定在7月25日全球上线。两大实力派男演员金南佶与金英光的合作，令剧迷们相当期待！

《枪口彼端》是一部描绘「禁枪国」南韩出现不明非法枪枝、枪击事件接连发生的故事，讲述两名因各自理由拿起武器的男子交织出的「枪械动作灾难惊悚剧」。在安全装置失控的混乱世界里，一连串撼动人心的事件，以及极具张力的动作场面，将给萤幕前的观众们带来前所未有的强烈紧张感。

被誉为动作惊悚代表人物的金南佶与金英光携手共演，备受期待。金南佶饰演为守护正义再次举枪的警察「李道」，金英光则饰演在枪击现场暗中协助李道的神秘角色「文白」。此外，朴勋、吉海妍、金元海等实力派演员也参与演出，进一步提升作品的真实感与完成度。



最令人期待的是，由曾以电影《午夜》（噩夜逃杀）在Fantasia国际电影节上受到瞩目的权吾胜导演担任编导，《枪口彼端》也有望成为具备独特风格的新类型作品。

此次公开的前导海报与预告也引发高度关注。画面中，李道（金南佶 饰）与文白（金英光 饰）面对装有来路不明枪枝的箱子，海报上写著「禁枪国大韩民国，枪枝被送来了」，预告了即将席卷而来的巨大混乱。两人面对同一情境却流露出截然不同的表情，更加引人好奇他们各自拿起枪的理由与选择。



预告片则展现出一刻也无法移开视线的沉浸感。「每个人心里都藏著一个扳机（trigger）」的台词响起，随后伴随震耳欲聋的枪声，数十把枪枝与子弹接连被发现。更令人震惊的是，这些来历不明的枪械竟透过快递配送到各地。在「连冲突都能成为金钱」的世界里，非法枪枝如野火般蔓延，握枪之人的面孔也让人感受到强烈的不安。在这场突如其来的混乱中，身处禁枪国的南韩，李道开始追查事件真相。



文白抛出的提问——「如果每个人都有枪，韩国会变成怎样？你不好奇吗？」——更是将紧张感推向极致。导演权吾胜表示：「《枪口彼端》是关於每个人或许都曾幻想过的情景成真的故事。」他还补充：「本剧将以有别於以往韩国影剧对於枪枝的处理方式出发，让『枪』成为故事的核心驱动力。」

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