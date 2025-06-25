柳俊烈签约UAA，和宋慧乔&张基龙同吃「一锅饭」

演员柳俊烈正式加入经纪公司UAA，展开演艺生涯的新篇章。

UAA於6月25日宣布：「柳俊烈成为我们的新家人。 他拥有卓越的演技与独特的色彩，是无可取代的演员。 我们将全力支援，助他展现真正的价值，飞得更高。」

柳俊烈自2015年以电影《社交恐惧症》崭露头角，之后透过tvN电视剧《请回答1988》深植观众心中，凭藉细腻且富有情感层次的演技，获得广泛好评。

此后，他活跃於多样类型的作品中，逐步奠定实力派演员地位。 2017年出演电影《金权性内幕》后，同年参演《我只是个计程车司机》，该片观影人次突破1,218万，成为韩国年度代表作之一。 随后又在《信徒》、《钱力游戏》、《凤梧洞战役》、《猫头鹰》等作品中展现精湛演技，屡获赞誉。

他於2017年第53届百想艺术大赏获得电影部门男子新人演技奖，之后亦横扫多个新人奖项。 2023年，凭电影《画盲神探》夺下第59届百想艺术大赏电影部门男子最优秀演技奖，演技实力再获肯定。

近期，柳俊烈在Netflix剧集《来自谁的启示》（《계시록》）中饰演疯狂牧师「成敏灿」，展现强烈存在感与压倒性演技，受到高度好评。 接下来，他将与实力派演员薛景求合作，出演Netflix新作《田鼠》，两人之间的演技火花备受期待。

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