【韩网热门】田小娟制作女团Baby DONT Cry被质疑「未成年人性商品化」

P NATION旗下首支女团「Baby DONT Cry」由i-dle队长田小娟全权主导制作，未出道前已获得不少关注，近日因出道单曲预告和成员介绍影片引起争议。

出道单曲《F Girl》第一版预告片里，成员们逛超市后拿了一个看起来像安全套的物品去结帐，在柜台中年男人的注视下，打开包装取出里面的糖果放入口中。



四位成员的介绍影片全部以樱桃饮料开头，每个影片里饮料都倾倒在地毯上，四位成员给出了不同的处理方式，例如装饰成图画、变成小鸭泳池、直接剪掉、换新地毯。





「樱桃」是Baby DONT Cry的LOGO、核心主题，成员们将它丢进垃圾桶。



MV开头，一名成员将口香糖粘在计程车排挡杆，还疑似呕吐在前座；预告片里，成员们在超市拿了疑似安全套的物品结帐，为何总是要出现令白人男子惊慌的场景？





原PO指出，「F girl」「cherry metaphor（樱桃的隐喻）」可以有多种解释，例如可能是对应「fuckboy（渣男）」的「fuckgirl」，或是「feminism girl（女权女孩）」「fashion girl（时尚女孩）」等等; Cherry则在很多文化中隐喻「童贞」，「pop her cherry」意为「夺去她的童贞」。

很多人认为，这些宣传物料似乎是传达「变态的是你」这一讯息，如同i-dle之前的歌曲《NXDE》一样。 问题是，Baby DONT Cry成员都是06年至08年出生，全部未成年。



韩国网友评论：

1. 要制作「变态的是你」第二部吗

2. 之前用裸体作为创意卖了一次，看来是非常满意吧

3. 拜托不要让未成年孩子们用性暗示元素来做生意

4. 把舆论炒起来之后，又摆出「我们早就预料你们会这样反应~是你们想歪了」这种态度，反过来谴责观众，真的该适可而止了

5. 到底是哪来的错觉，觉得这种行为很酷？

6. 就算全员成年，作为新人选择这样的出道概念，也会被说太露骨...

7. 原来不只有我一个人觉得那个樱桃像经血... 那张黄色地毯... 完全像一片卫生棉

8. 真的不希望对小孩做这种事... 孩子们还年轻容易失控，但成年人至少应该要保护他们才对

9. 就算是讽刺也不太好，非得用小孩来传达这种讯息吗？

10. 问题是，那些变态会因为这些东西而兴奋，反倒是正常人感到不适kkk这样到底有什么意义？

11. 明明是把未成年人性商品化作为卖点，等到以后说一句不是那意思，就能全盘否认吗？

12. 她获得成功是因为想法独特，但这次有点遗憾

13. 真的希望不要再搞这种靠争议博关注的操作了

14. 如果这是有意图的噪音行销，那真的太蠢太可悲了

出处：https://theqoo.net/hot/3794841596，https://theqoo.net/hot/3795118865

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