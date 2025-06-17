【韩网热门】「飞机偶遇李孝利」还有后续！李孝利邀罕见病YTR参加音乐节，温暖人性感动网友

还记得两年前有一名Youtuber在飞机上偶遇李孝利，对方帮她录影片和宣传的事吗？ 最近她在频道更新了近况，原来李孝利一直没有忘记她，不仅去医院看望她，还亲自带她参加音乐节，这也是她人生中第一次音乐节之旅。

这位名为「daily여니」（以下简称daily）的YTR患有罕见病「表皮溶解水疱症」，从小身上到处都是伤口和水泡，无法和普通人一样生活，每天都要照顾伤口，因为痛感比三度烧伤还要强，所以睡眠也不安稳。 daily经常需要住院，据说最久一次住了6个月。 虽然与病魔抗争十分辛苦，daily仍默默坚强地撑下来，在平凡中寻找幸福，怀抱很多梦想。

2023年12月，daily搭飞机去济州岛旅游，邻座刚好是歌手李孝利。 虽然是第一次见面，李孝利却像邻家姐姐一样倾听daily的故事，并表达共鸣、为她加油打气。



昨天daily再次更新与李孝利有关的近况，透露偶遇李孝利的几个月之后，收到了李孝利经纪人发来的email，说李孝利想知道她的近况。 daily回信说马上就要出院了，两人聊了一个小时、就像「在无聊的医院生活里出现一束光」，之后也保持联络、不时互相问候。

一天，李孝利说想和她一起去看李尚顺参加出演的首尔爵士音乐节，於是两人一起去了现场！daily已经很久没去过演唱会，音乐节更是第一次，李孝利还帮daily拍影片、买炸虾，坐在公园长椅边吃边聊。





Daily平时都在医院和自家之间往返，很少外出，这段经历无疑是非常独特的回忆：「对於大多数时间都过著平静日常的我来说，真的既心动又有趣。 非常感谢孝利姊姊带给我这段难以忘怀的快乐回忆。」

原PO感慨，李孝利会被大众喜欢这么久，是有原因的...



韩国网友评论：

1. 像电影情节一样的真实故事，让人心里暖暖的

2. 姊姊真的太帅气了... 为什么我会流泪呢 ᅲᅲ

3. 真的太感动

4. 孝利是天使吗？ ㅠㅠ

5. 看到一直都有订阅的网友留言说，这是daily影片中最华丽的一次ᅲ她一直都在为过上平静生活而努力吧

6. 李孝利之所以是李孝利不是没有理由的... 她不只是漂亮又性感，更是一直在努力传递美好的事物.....

7. 李孝利真的是个很温暖的人ᅲᅲ希望这位YTR的病痛也能够痊愈...

8. 这样的人才能够一辈子当「超级明星」吧

9. 虽然是艺人，但她那份温柔和深情，真的能透过萤幕感受到...

10. 虽然华丽活跃的超级明星李孝利也很好，但我更喜欢她在平凡日常中展现出的人情味与真诚，真的好帅气

出处：https://theqoo.net/hot/3788542947

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