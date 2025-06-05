李成民&姜河那有望演父子！加盟《国际市场：半世纪的诺言》续篇、演绎韩近代史大事件，继《未生》时隔11年二搭

今日据业内人士透露，十年前轰动一时的电影《国际市场：半世纪的诺言》有计划拍摄第二部，依旧由尹济均导演执导，主演有望选中李成民（另译 李星民、李圣旻）与姜河那。

《国际市场：半世纪的诺言》上映於2014年，以1950年代韩战后的时代剧变为背景，讲述主角德洙（黄晸玟 饰）逃到釜山，遵守与父亲的诺言、挑起一家人生活重担的故事。 这部电影总共动员了1426万人次的观众，至今仍排名韩国电影历代票房第四名。



时隔11年筹拍的续篇聚焦於与德洙一同赴德国工作的矿工「圣敏」，以及他儿子「世柱」的故事，时间线贯穿1970年代至2000年代，包含1987年六月民主运动、1992年金泳三「文民政府」诞生、1997年亚洲金融风暴、2002年韩日世界杯等韩国近现代历史的重大事件。

李成民有望饰演主角圣敏，是典型的韩国父亲，外表冷漠但内心温暖、为家庭牺牲一生。 李成民拥有细腻的演技和独特的温厚魅力，屡屡带来票房及口碑佳作，近期作品包括《首尔之春》《南山的部长们》《财阀家的小儿子》《血谜拼图》等。



姜河那则饰演圣敏的小儿子世柱，就读首尔大学时亲历民主化运动，并由此迎来人生的转变。 姜河那近期凭藉电影《野党》和电视剧《你的味道》双双获得成功，参与主演的Netflix剧集《鱿鱼游戏3》将在本月27日隆重上线。



值得一提的是，李成民和姜河那在2014年职场剧《未生》中就有过合作，当时两人分别饰演张克莱上司「吴相植」次长和资优新职员「张百基」，这次则将饰演父子，预计将为观众带来深刻感动。



《国际市场：半世纪的诺言2》预计下半年开始拍摄，目标在明年上映。 早在年初剧本就被传出具备极高的商业完成度，因此受到各大经纪公司的高度关注，将由CJ ENM发行、CJ ENMJK Film制作。

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