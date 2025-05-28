YG新女团确定4人组！公开首位成员「EVELLI」，网：大概3年后见、感觉和BABYMONSTER形象重叠！

继 BLACKPINK、BABYMONSTER 之后，YG新女团成员首次公开，吸引全球粉丝们的关注！

YG娱乐28日在官方频道上传「YG NEXT MONSTER | EVELLI - ‘Nosebleeds’」的影片。这是练习生每月进行的月末评价的影片，首次揭开神秘面纱的是澳洲出身的EVELLI 。

EVELLI 选择 Doechii 的〈Nosebleeds〉，音乐一开始，展现与可爱的外貌相反魅力的中低音嗓音，超级抓耳！随著节奏加快，她展现有速度感的 Rap，还会随著动感的声音变奏，令人赞叹不已！据YG娱乐透露，EVELLI 正在成长爲不仅具有高水平的主唱、Rap 实力，还兼备韩语、英语、西班牙语等多种语言能力的「全能艺人」



影片一公开引发热烈讨论，网友纷纷表示：「做得好！梁铉锡想炫耀一下，应该很著急吧」、「Jennie妹妹的感觉」、「长得很可爱！反正会做得更好，也不是会马上出道」、「还不错，但感觉和 BABYMONSTER 的形象重叠了」、「好像还没到出道的程度！2～3年后出道才对」、「果然 YG 是嘻哈、是 Rap」、「大概三年后见」、「是不是公开的太快了...」「看来 BABYMONSTER 不太满意，所以梁铉锡好像在快点准备下一个」、「等 BABYMONSTER 长大了再公开也不迟啊」、「总之好好养吧！对女爱豆们好一点」等等。

之前，YG娱乐总制作人梁铉锡透露「新女团已确定由4名成员组成」，近期将公开各成员的练习过程和介绍成员讯息的宣传活动。第一棒出场的 EVELLI 以充满才能和实力给人留下强烈的存在感，让人期待接下来公开的成员们。



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