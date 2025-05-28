偏偏是这个颜色、这个数字！aespa Karina意外卷入大选前政治争议

女团aespa成员Karina近日因一则社群媒体贴文，意外卷入政治色彩争议。

5月27日，Karina在个人SNS上分享了一系列生活照，照片中记录了她在日本度过的日常时光。 引发争议的是她穿著黑红色、印有巨大数字「2」的夹克的照片。由於贴文上传时间恰逢韩国第21届总统选举前一周、第三场候选人辩论当天，一些网友便将此解读为Karina公开支持使用红色作为象徵色、选票号码为2号的国民力量党候选人金文洙。这一解读很快透过网路扩散开来，掀起热议。 支持与批评的声音交织，有人认为Karina是有意表态，也有人觉得只是过度解读。



更引人注目的是，国民力量党的发言人也透过社群平台发文，配上aespa的照片和歌曲《Supernova》、《Armageddon》，写下「SHOUT OUT TO」以示喜悦。 然而相关内容目前同样已删除。 与此同时，国民力量党水原市党协委员长李秀贞（音译）出面为aespa成员Karina辩护，在个人SNS上留言「虚伪者们的围剿，没必要在意，对受害者的二次伤害可能会很严重，但我们要一起撑过去。 」



事情愈演愈烈，Karina最终删除了照片，但外界普遍已将这件事视为超越单纯时尚，而是暗示政治的讯号，与近来多位艺人公开表态支持特定候选人的风潮相呼应。



在Karina的社群帐号下，甚至出现了部份支持特定候选人的留言，引发部份网友批评她「即便无意，也不应给出容易被误解为政治立场的讯号」。 每逢选举季，演艺圈的「政治色警报」总会响起。 尽管有艺人选择明确表态，更多人则倾向於避免引发争议，甚至刻意穿著无彩色服装、以握拳代替V字手势等，谨慎度过选举期间。

不过，也有声音认为，艺人的一举一动若动辄被放大为政治表态，恐怕已沦为「过度检视」甚至是「网路暴力」。 不少人主张，除非艺人明确公开表态支持某政党，否则仅从穿著打扮或日常动态去揣测政治立场，未免太过苛刻。



目前，大众的目光聚焦在Karina接下来是否会亲自打破沉默，为这场突如其来的政治风波划下句点。

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