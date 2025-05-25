苏志燮见面会中途竟然想溜班！泽演未能完成「解扣任务」只好请粉丝留意新作

韩国男神苏志燮与玉泽演5月25日晚间於台北国际会议中心举行双人粉丝见面会《SONICe ParTY》，两人不仅为这次的见面会谱写新曲，更与粉丝们大聊过去的戏剧作品，也带来精采歌曲舞台，分享心情以及与粉丝们近距离互动。

一开场，苏志燮率先以一袭黑色西装搭配墨镜帅气现身，演唱〈Can’t Smile Without You〉，他立刻向大家问候：「大家好，我是苏志燮，上一次见到大家已经是六年前了，很紧张又很期待，希望今天跟大家一起度过幸福的时光。」节目上半部先是由苏志燮与大家分享过往的戏剧作品以及近况，他特别提到两部在他人生中相当重要的作品，他因为演出《峇里岛的日子》而受到大家喜爱，让他有了首度亚洲巡回见面会的机会，能够与各地的粉丝们见面，而《对不起，我爱你》中他所饰演的车武赫这个角色，也是他人生相当重要的一个转捩点，所以至今仍是苏志燮心目中第一名的作品。也不忘宣传一下6月6日即将公开的新作品《无赦之仇》，是他为死去的弟弟展开复仇的故事，也算是苏志燮久违挑战动作戏码。

接下来玉泽演惊喜登场，与苏志燮一同合唱创作的新曲〈Sunshine〉，这是为这次见面会所写的新歌，由玉泽演谱曲、两人共同填词，因为是想著粉丝们的笑脸创作的，所以很快就写好了，希望大家都喜欢。泽演还记得上一次也在同场地与粉丝们见面，对於能够再度见到大家，他表示相当开心。他也提到昨日抵台虽然下著雨，他仍然游兴不减跑去饶河夜市大吃了一轮，不过他说了一堆美食却独漏他与粉丝们约定要尝试的「臭豆腐」，泽演只好推托其词说是太饱吃不下了，留待下一次在达成约定，言下之意是还没能鼓起勇气挑战。苏志燮也提到很想去逛台北101，已经去过的泽演也相当推荐，而且还提醒苏志燮「101就在旁边」，苏志燮马上说「等我10分钟，我去一下就回来」，引发全场大笑。



接下来玉泽演更是大唱8首歌曲，展现舞台动感魅力，他更了解粉丝们最爱看到他壮硕的肌肉身材，在游戏环节还提出「猜错一题解一颗扣子」的惩罚规则，没想到聪明的他却一直都答对，让粉丝大失所望，泽演只好向大家预告他的新作《我夺走了公爵的初夜》以及《灵魂伴侣》都将出现脱衣的场面，请大家多多支持。他们更惊喜从观众席现身，一一与粉丝击掌道别，展现满满的诚意。

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