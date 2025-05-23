韩佳人暖心资助经济困难的工作人员2千万韩元：「担心他没有钱不敢离职」

演员韩佳人近来时常透过YT频道影片传达近况，在最新的影片中她提到了自己曾资助工作人员2千万韩元的往事。

日前公开的韩佳人YT频道《自由夫人韩佳人》影片中，讨论到结婚前的延政勋，为了吸引韩佳人有什么特别的方式以及秘诀？并且指明是「首度公开」，令大家相当好奇。当日韩佳人与老公延政勋，以及几位很熟的工作人员们一起吃饭闲聊，其中有位工作人员公开了韩佳人助人的美谈，而成为话题讨论。



该工作人员表示，当时正为了经营店铺感到很辛苦，思考著要不要离职。当时韩佳人突然一直追问他的状况，当时这位工作人员也才刚买了车没多久，与韩佳人分开后她就往工作人员的帐户里直接转帐了，并且还是不小的数目，转了2千万韩元（相当於新台币约45万元），原来她是担心工作人员会因为经济紧缩而连离职都不敢提出。



韩佳人想起这件事情也语带哽咽，她表示真的眼泪快流下来了，自己与工作人员是一起度过了艰难的时期，她不好过的时候也是由工作人员陪著她一起度过，大家的关系似乎已经超越了艺人与工作人员，是无论什么话都相互分享的关系，自己是以这样的心情转帐给她。



另一位工作人员也提到韩佳人暖心之举，他说自己当时有一阵子需要常常到海外出差，不过他却有搭乘飞机的恐惧症，很不想搭乘14小时的长途飞行到克罗埃西亚，韩佳人担心他在飞机上不舒服，特别来到机上化妆室前跟他聊了好几个小时，虽然早就认为韩佳人是个好人，但是对人好的程度似乎在大家想像之上，工作人员也表示韩佳人是一位可以尽情倾吐，可以深交的好朋友。



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