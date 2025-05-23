《机智住院医生生活》郑准元获得人生角色「具道圆」！直到最后一刻都令人心动不已～

演员郑准元透过《机智住院医生生活》展现了实力派演技、与个人独特魅力表现亮眼，成功刷新了他的「人生角色」。（跟高允贞真的太配了～）

郑准元在18日播毕的 tvN 周末剧《机智住院医生生活》中，饰演钟路律帝医院妇产科四年级住院医师：具道圆，至最后一集都真实呈现了具道圆本人的模样，展现了完美的热演。



在当天播出的剧集中，具道圆与吴怡瑛（高允贞 饰）之间令人心动的浪漫化学反应，成功吹起一波波粉红泡泡旋风。开始憧憬与吴怡瑛共度未来的具道圆，虽然惊喜求爱计划没有如愿，但仍用属於他的方式传递真心，并献上甜蜜之吻，让观众的心跳在最终一刻也随之加速。



在这个过程中，郑准元透过逼真的情感演绎，生动呈现出具道圆逐渐加深的情感，牢牢刻画出浪漫男主的存在感。无法压抑情感的眼神、温暖又可爱的男友魅力、霸气直球式的告白...等，都成为令人心动的关键瞬间，让观众们更加著迷。



特别是透过这部作品，郑准元展现出关照后辈的好前辈风范到令人会心一笑的真实男友感，发挥多重魅力，堪称是让人「深陷具道圆」的精彩表现。

这样的热演也引发大众与话题性的双重热烈反响，让郑准元一举跃升为新一代人气演员。以优秀的角色消化能力与扎实的演技为武器，郑准元透过此次《机住医》，在观众心中留下深刻印象，划下成功句点。



如此完美诠释人生角色的郑准元，未来又将以何种模样带来崭新的演技变身，令人倍感期待。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻