《机智住院医生生活》同期温暖的友情！高允贞送咖啡车给姜有皙「为HI-BOYZ应援，但不是Hello Girl」XD

OBGY（高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智）感情依旧好！好想看他们一起拍个综艺啊！

近日，高允贞为姜有皙送上应援咖啡车，咖啡车的横幅写著「请多多称赞我的同期 -520（不是Hello Girl）-」旁边的看板则写下「我们的骄傲 HI-BOYZ 严JAY请客，今天也要加油！」展现温暖的同期友情。姜有皙也拍下认证照表达感谢：「520最棒！」（Hello Girl是HI-BOYZ的粉丝名）



而姜有皙在《机智住院医生生活》饰演男团「HI-BOYZ」出身的热情住院医生「严在一」，他的昔日队友是 TOMORROW X TOGETHER 秀彬、然竣。除了一起拍摄〈如果那一天来临〉练习室舞蹈版、舞蹈挑战外，他们也将在22日登上《M Countdown》进行表演，弥补剧终的遗憾。



另外，姜有皙目前正在拍摄《瑞草洞》（李钟硕、文佳煐主演），该剧讲述每天在瑞草洞法律城上班的受雇律师（Associate Lawyer）们愉快又热血的青春剧。通过《苦尽柑来遇见你》和《机智住院医生生活》两部作品受到瞩目的姜有皙，会再展现什么样的新魅力？也备受期待！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻