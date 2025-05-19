《机医》「熊熊CP」在《机智住院医生生活》惊喜同框！金大明庆祝安恩真当上教授，下一秒超尴尬

19日播出《机智住院医生生活》大结局，以首都圈8.6%、全国8.1%，刷新自身最高收视，完美落幕。

四位住院医生经过这一年都成长许多啊！因债务而进入医院的吴怡瑛（高允贞 饰）以照顾产妇和孩子的心态进行修炼，得到教授的认可。表南景（申始雅 饰）在送走将了很多的第一位妇科患者，同时遇到新生命，经历了人生的喜怒哀乐。严在一（姜有皙 饰）以温暖的心和坚持不懈的努力，不仅成爲患者们首先要找的医生，还得到臭名昭著的曹俊模（李玄均 饰）的认可。曾是 Super AI 的金思备（韩艺智 饰）像柳宰辉（李昌勋 饰）教授一样，对患者的痛苦深有同感，还会主动开玩笑等，展现人性的一面。



备受关注的新教授人选终於出炉！秋敏荷（安恩真 饰）代替陷入出人头地欲望的明恩媛（金惠仁 饰），成爲钟路律帝医院的新教授。为了祝贺妻子秋敏荷被聘用爲教授，妇产科教授杨硕亨（金大明 饰）也登场啦！

听到秋敏荷被聘用爲教授的消息后，孔琦善（孙智允 饰）、明恩媛、具道圆（郑准元 饰）三人前来祝贺。这种庆祝氛围中，杨硕亨以爲秋敏荷是自己一个人，所以准备惊喜的花束。他走进教授室，捧著花束跪在地上说：「祝贺你，秋秋教授！我要他们给我比你还漂亮的花，但是那种花不存在。」但是他发现其他人在场后，感到超级尴尬，急忙离开教授室。对此，秋敏荷说：「他是我老公，应该是以为没有人在这里，他本来就会做那种可爱的事。」经过了三年，杨硕亨竟然变得这么可爱嘛～



除了「熊熊CP」外，住院医师们之间的罗曼史，也吸引观众们的视线！吴怡瑛和具道圆甜蜜的恋爱（但姊姊和姊夫竟然还是没发现 XD），表南景和准妇产科住院医师卓起稳（车康润 饰）形成微妙的氛围，严在一向金思备表白了自己的心意。真的舍不得结束啊！不知道有没有机会看到《机智住院医生生活》第二季呢ㅠㅠㅠㅠ



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