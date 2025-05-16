《外伤重症中心》「黑道」贺营出身医疗世家：「爸爸跟姊姊都是医师，妈妈曾担任护理师」

曾演出《外伤重症中心》中「黑道」护理师一角的贺营，之前就因外表神似申世景备受瞩目，她最近来到《新品上市便利餐厅》节目中，提到了自己的主修是美术，为何转职成为演员的理由，以及她的超狂家庭背景。

5月16日晚间即将播出的KBS2TV《新品上市便利餐厅》节目中，由新进便利餐主厨贺营担任嘉宾出演，自从贺营来过一次节目后，不仅大大被制作组称赞，就连知名主厨李连福都将她称为是本节目的宝藏。当日节目公开的影片则是她在一个月前开始独自居住在单人套房的画面，住处各角落都摆放著很有感觉的画，原来都是出自贺营自己之手，她表示自己从小时候开始就一直走在美术的路上，她就读艺术国中与高中，大学也是从梨花女子大学的西洋画科系毕业的，主修美术已经超过10年。



当贺营从梨大毕业后，还前往纽约三大艺术大学之一的纽约SVA留学，到底是什么样的契机让她成为演员？贺莹表示在SVA留学的时候，也上了演技课程，那门课给她的经验真的相当强烈，当时她的心中毫无悬念觉得自己必须演戏！并且是立刻成为演员！於是在她转至学习演戏2年后就出道了，这样的她，出道至今6年的时光也从配角逐渐走上主角的位置。



今年贺营以人气韩剧《外伤重症中心》中的护理师一角而备受瞩目，节目中成员也提到，听说贺营出身医疗世家，父亲与姐姐都是医生，母亲也曾经担任过护理师，这是否对於她的演出有所帮助？贺营表示曾经在父母工作的医院一边打工一边观察著，感受到的氛围似乎对於她之后的演出有了很大的帮助。



当日贺营也再度展现了惊人的料理实力，以大家最喜欢吃的泡面为主题，用她特别的烹调法，并且同时腌渍辛奇，透露许多独门诀窍。

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