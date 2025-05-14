看「翊颂CP」曹政奭＆田美都在《机智住院医生生活》对戏！高允贞开心到捂嘴，网友：「根本在演我」

大家在萤幕前也是这样吧 XD 曹政奭和田美都还聊到翊晙＆颂和的感情状态！！

上周播出的《机智住院医生生活》第10集中，由《机智医生生活》曹政奭（饰演 李翊晙）田美都（饰演 蔡颂和）特别出演。「小粉丝」申始雅（饰演 表南景）表示真的很想见前辈一面，曹政奭就说其实想要早点来拍摄现场的，但比较晚才叫他来。



谈到特别出演的感想，曹政奭说：「果然来道现场就像回家一样，很自在、感觉很好，看到很多令人欣喜的脸庞。」田美都则说：「好像两种心情同时交织在一起，很熟悉的同时又有点陌生，这种感觉好神奇啊！」



当「翊颂CP」曹政奭和田美都在彩排时，高允贞和申始雅直接开启观众模式，两人趴在后面观看，高允贞甚至还开心到捂住嘴巴。花絮曝光后观众也纷纷表示：「根本在演我」、「两位太可爱了」、「好羡慕！我也想要在现场看」、「萤幕前我也是这样子」、「高允贞完全在演我」、「《机智医生生活》第三季快点来」等等。



被问到翊晙＆颂和的感情状态时，两人一起说：「甜甜蜜蜜！」曹政奭：「有点蓝色和红色交织在一起，现在是紫色。」田美都：「紫色香气...？」她马上蔡颂和上身「走音」唱了《紫色香气》，曹政奭也称赞「颂和」越来越漂亮，田美都：「好像对我越来越著迷了！」花絮真的好甜啊～～



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