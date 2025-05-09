「EXO舞王」最强回归： KAI首个巡回演唱会登陆香港，视听震撼来袭！

全球EXO-L（EXO官方粉丝名称）翘首以待的时刻终於到来，KAI强势回归并宣布展开首个个人巡演！
自2012年以EXO成员身份出道以来，KAI一直享有极高人气，深受各地粉丝喜爱。今年2月，KAI正式退伍后便马不停蹄展开一连串回归活动，先於4月21日发行第四张迷你专辑《Wait On Me》横扫各地音乐排行榜，其后又以固定MC身份加盟YouTube人气综艺节目《转学者》（전과자）展现惊人综艺感！
早前，KAI隆重宣布即将展开首个个人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR
「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR
EXO-L Weverse会员预售将於5月20日（星期二）上午11时 至 晚上11时59分进行，会员须於5月13日（星期二）下午1时 至 5月15日（星期四）下午1时期间完成登记，方可享有参与预售资格，有关详情请参阅Weverse公告（https://weverse.io/exo/notice）。
门票将於 5月22日（星期四）上午11时起於 uutix (www.uutix.com) 公开发售，门票售价为港币 $1,799、$1,399、$899（全坐位）。有关粉丝福利等详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。
新专辑《Wait On Me》— KAI的音乐进化论
时隔近两年，KAI於4月21日正式发行第四张迷你专辑《Wait On Me》，甫推出便横扫全球超过20个国家的音乐排行榜，展现其无可匹敌的影响力。KAI表示《Wait On Me》不仅仅是一张专辑，更是他想对所有粉丝说的话 —— 谢谢你们的等待。
专辑收录7首风格多元的作品，包括先行曲
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