「EXO舞王」最强回归： KAI首个巡回演唱会登陆香港，视听震撼来袭！

全球EXO-L（EXO官方粉丝名称）翘首以待的时刻终於到来，KAI强势回归并宣布展开首个个人巡演！

自2012年以EXO成员身份出道以来，KAI一直享有极高人气，深受各地粉丝喜爱。今年2月，KAI正式退伍后便马不停蹄展开一连串回归活动，先於4月21日发行第四张迷你专辑《Wait On Me》横扫各地音乐排行榜，其后又以固定MC身份加盟YouTube人气综艺节目《转学者》（전과자）展现惊人综艺感！

早前，KAI隆重宣布即将展开首个个人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 」，以答谢所有EXO-L一直以来的喜爱和支持！他将於5月17、18日在首尔为巡演揭幕，之后将前往到吉隆坡、澳门、雅加达、新加坡、台北、马尼拉、曼谷、横滨、香港等9个城市，为更多粉丝呈献他的舞台。

「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR IN HONG KONG」将於8月16日（星期六）假亚洲国际博览馆Hall 10举行，为香港EXO-L献上独一无二的视听飨宴！除了华丽的制作，观众更可亲身见证KAI人气歌曲的现场舞台，包括 、 及最新发表的 等，还有吸引的巡演限定福利，让我们一起见证KAI作为「舞台王者」和「综艺天才」的双重魅力！

EXO-L Weverse会员预售将於5月20日（星期二）上午11时 至 晚上11时59分进行，会员须於5月13日（星期二）下午1时 至 5月15日（星期四）下午1时期间完成登记，方可享有参与预售资格，有关详情请参阅Weverse公告（https://weverse.io/exo/notice）。

门票将於 5月22日（星期四）上午11时起於 uutix (www.uutix.com) 公开发售，门票售价为港币 $1,799、$1,399、$899（全坐位）。有关粉丝福利等详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

新专辑《Wait On Me》— KAI的音乐进化论

时隔近两年，KAI於4月21日正式发行第四张迷你专辑《Wait On Me》，甫推出便横扫全球超过20个国家的音乐排行榜，展现其无可匹敌的影响力。KAI表示《Wait On Me》不仅仅是一张专辑，更是他想对所有粉丝说的话 —— 谢谢你们的等待。

专辑收录7首风格多元的作品，包括先行曲 及主打歌 。当中， MV 更是一场视听享受，以「日蚀」为概念，透过超现实的剪影、强烈的色彩对比与直击心脏的编舞，完美呼应歌曲主题；中段的独舞，KAI以肢体语言完美诠释「等待」的焦灼与渴望，被乐评讃誉为「当代K-POP表演艺术的巅峰」。

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