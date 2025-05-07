IU亲手操刀《苦尽柑来遇见你》「小爱纯」百想红毯战袍！发型、妆容、晚礼服，全都是姊姊送的

《第61届百想艺术大赏》於5月5日韩国儿童节当日在首尔三成洞COEX举行，童星金泰妍凭藉热剧《苦尽柑来遇见你》中「爱纯」幼年角色入围「戏剧部门女子新人奖」。

年仅14岁的她以一袭粉嫩定制礼服亮相红毯，而这个从发型、妆容到礼服的完整造型，竟是出自前辈IU的倾力支持。



IU得知金泰妍入围后主动包办全套造型，礼服以平口设计搭配肩部立体蝴蝶结装饰，既凸显少女的甜美，又以多层薄纱裙摆增添灵动感。发型则采用公主头编发，与礼服呼应；妆容以裸色系为主，突出其清透气质。值得一提的是，IU特意为她挑选粗根高跟鞋，兼顾美观与舒适性，避免未成年人的行走负担。



当晚IU亦闪耀全场，她以白色蕾丝刺绣低胸长裙现身，礼服以收腰剪裁勾勒曲线，多层蓬松裙摆尽显优雅气场，与金泰妍的粉嫩造型形成「前辈提携后辈」的温暖对比。 两人分别入围「女子最优秀演技赏」与「新人赏」，同框画面被韩媒誉为「世代交替的璀璨瞬间」。



除了红毯上的光芒，IU延续了「慈善天使」形象。 恰逢儿童节，她以「Uaena」名义向儿童福利机构捐赠1.5亿（韩币，下同），其中6200万支援弱势儿童教育机构，9000万分配给「仁爱村」与「仁爱残疾婴儿院」助力残障孤儿照护。



金泰妍母亲在社交媒体发文透露IU不仅陪同选衣，更以「前辈亦是姐姐」的身份给予鼓励。 这份跨越年龄的关怀引发网友热议：「IU的善意照亮了后辈的星途」、「这才是真正的女神风范」。

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