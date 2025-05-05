Super Junior赫海CP最高！银赫的第一顺位是东海！韦礼安当嘉宾合照瞬间变Steve XD

Super Junior东海上月26、27日在台北举行FANCON，他的Super Junior-D&E搭档、人称「赫海CP」的另一半银赫到场力挺，嘉宾韦礼安瞬间成了电灯泡。

东海连两日在台举行「2025 DONGHAE FANCON EAST COAST : WAVE」，正巧银赫也来台担任「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」主持人（银赫会接下拼盘演唱会主持人任务，不排除和利特一样「听到台湾就来」，还有因为东海也在！），隔日刚好来见东海和E.L.F.、&（Annie）。两人果然疯狂「撒糖」，银赫要东海换衣服变成情侣衣他就换，表演〈Run Away〉也有可爱互动。



更让人激动的是……现场有名男粉丝，银赫认出来他是先前D&E签售时把自己排所有SJ成员第四名的人，当场念出对方当时的几名成员排序。东海接著要银赫也把男粉丝排序，银赫「呜」了一下把男粉丝排第三，第二是E.L.F.与&，第一是东海！



这天和东海合唱华语歌〈最好的朋友〉的韦礼安亦到场当嘉宾，合唱之外也独唱〈女孩〉。有趣的是，韦礼安后台和D&E赫海合照，有E.L.F.笑说韦礼安的笑容很有戏，夹在中间宛如很有名的电灯泡「Steve」迷因，还有E.L.F.剪出影片了！其他E.L.F.都说很剪得很有才、「笑鼠」、「好喜欢」。



「赫海CP」组小分队D&E要13年了，这几年CP甜蜜故事之多，连非K-POP粉丝都可能听过，他俩近年离开SM娱乐自立门户「ODE娱乐」更被视为「爱豆CP之最」，他们的故事还待续……

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