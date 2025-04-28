李俊昊亲自成立了一人企划公司，正式展开独立活动！现阶段正努力组建新公司的营运人才～

男团2PM出身、歌手兼演员的李俊昊成立了一人企划公司，将正式展开独立活动。粗卡黑优~~~！！

最近，结束了与长达17年所属公司JYP娱乐的专属合约后，李俊昊为了演员及歌手等个人活动，亲自设立了娱乐企划公司。不过，关於日本方面的活动，仍将由JYP继续负责，双方保持合作关系。（李俊昊正式告别JYP，官方温暖喊话＆他温暖的行动！）

根据韩媒体育东亚报导，27日某娱乐界相关人士透露，李俊昊正全力投入一人企划公司的设立准备。虽然尚未决定具体的公司名称，但目前正在与曾经共事过的工作人员等，组建公司营运所需的人才阵容。

值得一提的是，李俊昊的一人企划公司将由引领娱乐产业潮流的专业人士实际负责营运。CJ ENM品牌战略室行销企划负责人梁惠英将全力支援李俊昊。梁惠英负责人曾任职於CJ ENM公演事业部，并自企划阶段起参与了改变大众文化界格局的「Visionary」项目。

李俊昊计划最早於5月中旬完成所有准备工作，并专心投入演员活动。他将於2023年《欢迎来到王之国》之后，时隔两年带来两部回归作品，持续拓展其戏剧领域。



他目前正拍摄中的tvN《台风商社》以及Netflix《Cashero》（现金英雄），将接连於下半年公开。在《台风商社》中，他饰演为了守护父亲留下的中小企业「台风商社」而孤军奋战的青年社长姜台风，向观众传达慰藉与勇气。而在另一部主演作《Cashero》中，他将化身为拥有超能力的普通公务员姜常雄，挑战喜剧演技。



过去在史剧、浪漫喜剧等各种类型题材中展现出多样魅力的他，这次也将透过全新作品带来过去少见的一面。

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