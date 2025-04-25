「水弹女神」权恩妃全新泳装写真公开，网一致好评：健康清新、性感却不低俗

权恩妃被韩国泳装品牌CORALIQUE选为代言模特，近日公开2025春夏系列写真，设计美观可爱、拍摄风格也不会让人感到负担，获得网友一致好评。

此次系列以「Glow & Flow（闪耀与律动）」为主题，采用粉色与蓝色的浪漫色调，加上权恩妃特有的活泼又可爱的气质，完美展现出夏日的清凉感与感性氛围。





值得一提的是，说起「偶像泳装写真」多少会让人担心过於裸露或贴身、姿势角度观感欠佳等等，但这一系列的写真令人耳目一新，不仅泳装本身的设计裁剪可爱又得体、 一看就很有安全感，摄影风格也和普通的流行服饰品牌相似，并没有在凸显肉体方面做文章，而是营造出舒适自然的氛围，让很多网友大呼有好感。





既展现了权恩妃的健美丰满好身材，又完全不会显得低俗，甚至有一些跟日常服装已经很接近、即便直接穿去度假都不会有负担感，真的很赞：





韩网友：「权恩妃好美，品牌方很懂」「看起来清爽又健康」「有一些比舞台服装还要保守呢kk」「露肤度又低又好看，让人很有欲购买」「如果偶像艺人拍泳装写真都按这个标准来，大家都会很开心」。



此前，权恩妃在韩国最大规模音乐节「WATERBOMB」中给出精彩表现，因而获得「水弹女神」「夏日女王」等称号，人气高涨。 随著代言邀约不断，她陆续成为美妆、时尚、食品、线上游戏等各领域品牌的代言人，是毋庸置疑的「广告界蓝筹股」。



此外，权恩妃本月14日发行数位单曲《Hello Stranger》，正在积极展开活动。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻