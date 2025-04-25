「水彈女神」權恩妃全新泳裝寫真公開，網一致好評：健康清新、性感卻不低俗

權恩妃被韓國泳裝品牌CORALIQUE選為代言模特，近日公開2025春夏系列寫真，設計美觀可愛、拍攝風格也不會讓人感到負擔，獲得網友一致好評。

此次系列以「Glow & Flow（閃耀與律動）」為主題，採用粉色與藍色的浪漫色調，加上權恩妃特有的活潑又可愛的氣質，完美展現出夏日的清涼感與感性氛圍。





值得一提的是，說起「偶像泳裝寫真」多少會讓人擔心過於裸露或貼身、姿勢角度觀感欠佳等等，但這一系列的寫真令人耳目一新，不僅泳裝本身的設計裁剪可愛又得體、 一看就很有安全感，攝影風格也和普通的流行服飾品牌相似，並沒有在凸顯肉體方面做文章，而是營造出舒適自然的氛圍，讓很多網友大呼有好感。





既展現了權恩妃的健美豐滿好身材，又完全不會顯得低俗，甚至有一些跟日常服裝已經很接近、即便直接穿去度假都不會有負擔感，真的很讚：





韓網友：「權恩妃好美，品牌方很懂」「看起來清爽又健康」「有一些比舞台服裝還要保守呢kk」「露膚度又低又好看，讓人很有慾購買」「如果偶像藝人拍泳裝寫真都按這個標準來，大家都會很開心」。



此前，權恩妃在韓國最大規模音樂節「WATERBOMB」中給出精彩表現，因而獲得「水彈女神」「夏日女王」等稱號，人氣高漲。 隨著代言邀約不斷，她陸續成為美妝、時尚、食品、線上遊戲等各領域品牌的代言人，是毋庸置疑的「廣告界藍籌股」。



此外，權恩妃本月14日發行數位單曲《Hello Stranger》，正在積極展開活動。



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