卢正义&李彩玟二搭Viu原创韩剧《芭妮与哥哥们》10大恋爱金句！有些话听完好想谈恋爱，有些却让人间清醒

艺术生们的恋爱细胞是什么模样呢？因黑历史而被贴上「恋爱傻瓜」标签的芭妮（卢正义 饰），短时间遇上两次渣男的恋爱路相当坎坷，但身边仍有两位暖男（李彩玟&赵俊英）围绕，治愈失恋的特效药，果然还是坠入下一段恋情吧～！！

Viu 漫改原创韩剧《芭妮与哥哥们》现正热播中，目前播出的短短四集中，女主潘熙珍（绰号：芭妮）就遇上了两个渣男，一个是长得普通想对她做坏事的人，另一个则是花心大渣男，幸好坎坷的恋爱路上，有两位帅气的暖男护卫。



一个是艺仁大学视觉设计系的系代表「黄载烈」（李彩玟 饰），看似冷酷的外表下隐藏著善良的面貌；一个是外貌、才智、性格兼具的财阀家孙子「车志源」（赵俊英 饰）。「芭妮」最终能否找到她的爱情呢～？



▼《芭妮与哥哥们》逢星期五、六晚上10点20分於「Viu」上线，大家可以在电视尽情享受「煲剧自由」



－－《芭妮与哥哥们》10大恋爱金句！－－

「在别人面前说不出口的话，就别在背后偷偷议论。」



「那句『我喜欢你』算什么？我竟然出卖了灵魂，我以为只要对方喜欢我就没问题了，其实最重要的...是我的心意。」



「本来不就是从讨厌的关系变成恋人，从陌生人的关系变成只有彼此的关系不是吗？谁知道命运会在哪里出现，怎么把人的缘分连在一起，所以说啊，就算是被打叉的男朋友候选人，也可以在重新审视一下。」



「命中注定的这种东西，其实可以是好的，也可以是不好的吧。」



「都这个时代了，年龄哪算什么？互相喜欢就能交往啊。」



「你讲了一堆屁话，差点把我骗过去了，但不管我再怎么想，你对我示好搞暧昧，还跟别的女人接吻，这不太正常吧！」



「你怎么会可悲？是他们太坏了！」这句话是女主被渣男伤害后觉得自己很可悲，男主安慰她的一席话。



「不想再当先动心又受伤害的人了，努力付出真心，换来的却都是这种结果。」



「难道一定要有话要说才能打电话吗？问她在干嘛就行了啊！」



「我故障了，我好像喜欢上你了。」



大家觉得哪一句话最受用无穷呢？

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