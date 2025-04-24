金宣虎加入车银优公司后，公开全新简历形象照！邻家大哥哥&标志性酒窝微笑的魅力深植人心～

《海岸村恰恰恰》、《苦尽柑来遇见你》的人气演员金宣虎换了新公司后，首次公开全新个人简历照，正式开启崭新活动的序幕。

所属公司Fantagio於24日公开了金宣虎的全新官方个人简历照，展现他多样魅力的面貌。照片中的金宣虎，从他标志性的酒窝微笑、冷酷眼神，到充满魅力的氛围，各种风格都诠释得淋漓尽致，吸引众人目光。



特别是金宣虎以他特有的温柔眼神和更加深沉的氛围展现出压倒性的存在感。透过这次新公开的简历照，他如同自己宽广的演技光谱一样，从俐落的西装造型到自然的休闲穿搭，都完美消化，展现出千变万化的魅力。



此外，金宣虎以自然的发型搭配基本款白T，散发温柔氛围，配上一抹微笑，展现出令人心动的清新外貌。而在黑色主题的剪影中，则展现出过去未曾见过的深邃气场与冷酷魅力，再加上他招牌的酒窝微笑，形成强烈反差，展现独有的感性魅力。

其中，一袭象牙白针织衫的造型，更突显了金宣虎特有的自在感与自然魅力，搭配柔和的微笑，营造出温暖氛围，引发心动感受。



金宣虎最近在Netflix韩剧《苦尽柑来遇见你》中饰演朴忠燮一角，以自然的演技和一个眨眼动作掀起热烈话题。在此次全新简历照中，他也展现了独一无二的气场与魅力，再度成为关注焦点。



金宣虎将以《苦尽柑来遇见你》为起点，目前也确定接下 Netflix《这份爱可以翻译吗？》和 Disney+《魅惑》，积极展开他2025年多产的演艺之路。

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