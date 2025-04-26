IU&朴宝剑《苦尽柑来遇见你》全球热播！让台湾游客激增2.3倍，时隔五年恢复高雄直飞济州岛航班

随著 Netflix 原创剧集《苦尽柑来遇见你》在全球持续走红，以济州岛为背景的这部剧也让世界目光再次聚焦於此。这股热潮让人联想到韩流第一代时期，韩剧成功引领海外观众前往韩国观光的情景，进而为观光产业注入活力。

根据济州岛观光公社於本月13日发表的数据显示，今年以来造访济州岛的台湾观光客人数已达159,458人，较去年同期的69,941人相比，成长约2.3倍。即便是2019年创下的历史最高纪录87,981人相比，成长了相当大的幅度。



台湾观光客激增的背后推手，正是 Netflix 热播剧《苦尽柑来遇见你》。该剧讲述了出生於济州的爱纯（IU 饰）与宽植（朴宝剑 饰）充满冒险的一生，透过四季的变化娓娓道来。此剧由《山茶花开时》、《三流之路》编剧林尚春执笔，并由曾执导《未生》、《Signal信号》、《我的大叔》的金元锡导演掌镜，堪称黄金组合，成功掀起热潮。



自3月7日首播以来，《苦尽柑来遇见你》便横扫 Netflix 官方统计的非英语系电视剧排行榜，在3月17日至23日、以及3月31日至4月6日这两个统计周期间皆稳居榜首。不仅拿下12个国家的第一名，也在台湾非英语系榜单夺冠，引发观众对济州岛的强烈兴趣。



此外，近期以济州为背景的 JTBC《欢迎回到三达里》、tvN《我们的蓝调时光》等剧也持续受到关注，为济州岛旅游热潮添了一把火。随著韩国影视作品透过 OTT 平台走红海外，询问济州旅游的声浪也随之高涨。当时在台湾年轻人之间，「想去三达里旅行」的SNS贴文如雨后春笋般涌现，戏剧热潮实实在在地转化为观光动力。



济州的高人气甚至延伸至空中交通。除了台北与济州岛间已有每日直飞航班外，自本月22日起，台湾南部港都高雄也开启了直飞济州的航线，每周运行4班。值得一提的是，这条高雄至济州的直航是疫情后睽违5年再次恢复营运，备受瞩目。



韩国戏剧再度引发的新一波韩流热潮，也让人不禁回想起2000年代《冬季恋歌》的狂热。当年裴勇俊与崔智友的初吻场景拍摄地——春川南怡岛，於剧播出后摇身一变成为恋人们的圣地。即使过去20余年，仍有不少韩流粉丝因难以忘怀当年感动而造访，让该地成为国际观光名胜。



如今《苦尽柑来遇见你》是否也将成为改变济州观光命运的分水岭，引发各界高度关注。

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