NMIXX勇於尝试音乐新风格！苦练一个月「恋爱ING」送台粉 许愿尝试粉丝推荐的地瓜球与蛋塔〜

出道3年，也多次造访台湾的女团NMIXX，六位成员们Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin也於4月19日及20日连续两天在林口体育馆进行演出，也抽空在20日下午演出前先与媒体们见面。





本次的票房成绩依旧相当优异，让NMIXX成员们也在现场开心欢呼，她们也表示在昨天进行第一场的演出，场地相当宽阔也有许多粉丝们前来现场，也期待稍晚今日第二场的演出，希望能与大家一起玩得更加开心。而她们也提到曾经与粉丝们在视讯通话时，有粉丝推荐了台湾美食地瓜球，於是让老么Kyujin想尝试看看，另外Bae也提到希望吃吃看台湾的蛋塔。







NMIXX来台演出时总是会精心准备中文的歌曲，咬字也非常标准，之前的演出曾带来孙燕姿的「第一天」，而本次她们也选唱了五月天的「恋爱ING」给台湾粉丝们听，NMIXX表示这首歌原本就很红，而在她们了解歌词之后，觉得很适合送给粉丝们，於是选唱了这首歌曲，经过了一个月的练习，昨日他们在舞台上演唱之后，粉丝们的反应也非常棒。







问到NMIXX这次有学习什么新的中文呢？Bae忍不住向媒体们表演：「紧张紧张，但是，兴奋兴奋！」还搭配上可爱的表情与手势，另外她也表示粉丝们总是对著她们大喊「我爱你！」为了回应粉丝们，她们也学会了「我爱你们」来表达对粉丝们的感谢。说到了本次新推出的专辑，Lily说明了许多本次的专辑概念，Haewon也提到NMIXX总是勇於迎向全新的挑战，本次专辑的曲风跟以往相当不同，希望为NSWER带来不同的一面。







NMIXX在海外巡回演出时会如何分配房间？这也是粉丝们非常好奇的一个问题，她们表示其实是会用「爬梯子」这样随机的游戏来决定的，或者是那场活动的内容可能分为两人小组，也有可能以演出时的分组来决定室友。而作为团内MBTI唯一的J人，老么Kyujin表示虽然平时没有太多困扰，但如果硬要说的话，就是每次海外巡演时隔天要吃早餐，她是会拟定好计画几点要下去吃饭的人，但想约姐姐们一起去，每次总是都失败，因为姐姐们常常回答「看明天睡到几点再决定」於是让她有点小失落。







Haewon也是大家熟知的迷因专家，也时常被粉丝们Cue线上表演，为了满足记者们的提问，Haewon今日更活泼地现场表演两个迷因，一个是「来财来财」，一个是可爱的日文「露比酱〜嗨〜」，虽然表演完她露出有些不好意思的神情，但现场笑果十足，不愧是大家口中的迷因女王。访谈结束后NMIXX还不忘询问记者是否会留下来看她们演出？一看见大家点头，她们也露出相当兴奋的神情，稍晚更在舞台上感谢记者们今日前来采访并观赏她们演出，相当有诚意也令媒体们惊喜又暖心。





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