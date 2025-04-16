「世界级偶像在眼前」池艺恩压力爆表！揭密「躲Jin真相」：BTS光环太强大，怕被骂到不敢搭话

日前，Netflix原创综艺《旗安的奇趣民宿》（《令人抓狂的旗安庄》）於首尔钟路区举办记者会，主演旗安84、BTS成员Jin与池艺恩现场揭露这档「史上最累民宿节目」的幕后秘辛。 三人互动火花四射，更意外曝光跨界明星们的暖心合作模式。

以「MZ世代忙内」身分加入的池艺恩坦言：「初次见到Jin前辈时，脑中不断浮现『这可是世界级偶像』的念头，紧张到刻意保持距离，可是在那个空间里其实无法保持距离。」Jin则回应道：「第一次见到BTS的人，会觉得如果和我们变亲会被骂，这让大家很难靠近我。所以我反而会更主动地接近他们。」他主动破冰的温暖举动让她迅速改观：「拍摄第三天我就完全卸下心防，现在对我来说BTS等同於Jin欧巴！」这番真情告白全场引发笑声。



身兼新手老板与节目核心的旗安84更语出惊人：「开拍三天内，池艺恩和我都因压力爆哭，唯独Jin像定海神针般全场掌控。」他透露Jin不仅需要完成各种任务，更在成员情绪崩溃时担任心灵支柱，「若没有他，节目根本无法完成」。

面对搭档们的盛赞，Jin展现一贯幽默：「确实很辛苦，但也不是那种受不了的累。 可能是我一直以来都过得很忙吧。 不过看到池艺恩和旗安84都那么辛苦，让我也开始怀疑『真的那么累吗？』这样想也蛮有趣的。」



这档由《孝利家的民宿》黄金团队打造的突破性综艺，以漂浮於郁陵岛海域的「奇趣民宿」为舞台，这里没有传统的门，拥抱旅客的是一场攀岩入场的挑战; 独特的用餐形式则是徒手进食的「赤手美食秀」，节目一开播便登上Netflix韩国人气榜第一名并稳居榜首。



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