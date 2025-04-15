「金发」朴宝英合作朴珍荣在新剧《未知的首尔》挑战一人分饰四角，诠释交换人生的双胞胎姊妹！

《照明商店》、《我们的浪漫电影》演员朴宝英将在tvN全新周末剧《未知的首尔》中，挑战一人分饰四角的演技大变身。

《未知的首尔》是一部浪漫成长剧，讲述除了长相之外一切都截然不同的双胞胎姊妹，透过一场交换人生的谎言，在过程中寻找真正的爱与人生。





剧中，朴宝英将一人分饰双胞胎姊妹「刘未知」与「刘未来」，展现全新的演技挑战。随著未知与未来因某些原因互换人生，观众将看到假扮成未知的未来、以及假扮成未来的未知，总共四个截然不同角色的故事。



双胞胎妹妹刘未知拥有强健的身心与坚韧的生活力，个性开朗乐观。她因为在学生时期被发掘的短跑天赋而备受瞩目，但因突如其来的意外，不得不早早放弃梦想中的跑道，转而选择过著短期契约工作的生活。

尤其令人期待的是，朴宝英自出道以来首次挑战金发造型，完美融入刘未知角色，展现全新面貌，引发观众好奇。



凭藉细腻的情感演技感动观众的朴宝英，将透过跨越人生障碍、再次朝终点线奔跑的刘未知，与她的双胞胎姊姊刘未来两个角色，带来温暖疗愈与深刻共鸣的故事。朴宝英一如既往地用千变万化的魅力创造代表性的人生角色，让人更加期待她在新剧中的表现。

而朴珍荣所饰演的李浩洙，是个外型俊美、以漫不经心的态度在大型律师事务所工作的律师，表面上看起来就像是只毫无缺点、高雅的白天鹅，但实际上却经历了一段不平凡的过往，比别人更加倍努力，只为了过上更平凡的人生。



《未知的首尔》将於5月24日晚上9点20分首播，也期待两位实力派演员的大变身和火花。

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