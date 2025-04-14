韦礼安真的要跟Super Junior东海合作！7-11广告曾撞脸，ELF敲碗银赫与台语歌王王识贤也来

台湾歌手韦礼安与Super Junior东海竟同框！韦礼安唱片公司台湾索尼音乐，稍早发了支韦礼安和东海相遇影片，双方真的要跨海合作，证实了粉丝昨日的猜想！

韦礼安昨（14）日先是出现在Super Junior东海和哥哥经营的咖啡厅「Haru&Oneday」，发文tag「最好的朋友」，让双方粉丝怀疑是合作企划，更有粉丝连结韦礼安前几天疑似在练韩语歌的画面，更坚定猜想。



Super Junior粉丝E.L.F.群更是惊讶且觉得有趣，因为东海去年来台拍摄超商7-ELEVEN广告，东海和Super Junior-D&E队友银赫拍出来的形象照总被开玩笑像「像韦礼安和王识贤」，没想到东海要和「分身」韦礼安合作？



台湾索尼稍早公开的影片证实了粉丝猜想，韦礼安确实到韩国和东海见面同框！双方粉丝惊喜不已留言「资深鸟迷+唉噗（本命李东海）狂喜」、「台湾西海真的跟东海合作了」、「东西合并」、「我的两个偶像真的合体了」……等等。据台湾媒体报导，索尼表示韦礼安特地赴韩国和东海录单曲〈最好的朋友〉，歌曲名原自Super Junior粉丝名「E.L.F.」，「Ever Lasting Friends 永远的朋友」之意，是80年代CITY POP风格抒情曲。



尚不晓得两人纯粹合发单曲或有其他企划，东海本月26、27日在台湾还有solo fancon，韦礼安会担任嘉宾合唱〈最好的朋友〉？



另外，E.L.F.发现东海可能和韦礼安合作时，便纷纷敲碗银赫和「台语歌王」王识贤合作，如此一来7-ELEVEN广告的撞脸分身都能同框了，不晓得有没有机会成真呢！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻