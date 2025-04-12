【K社韩国小百科】藏在《苦尽柑来遇见你》中的济州岛大门秘密：3根木头就能解决，4种图示有深意

虽然2025年才过去四分之一，但《苦尽柑来遇见你》一定是本年度最好哭的一部戏，小编不信有人可以一滴泪都没流的追完整部剧。

这部剧的大舞台放在了沿海的济州岛，布景中满满的沿海村落细节。 小爱纯踏过几根木栅栏，奔向母亲怀抱的模样深深印在了观众们的脑海里...... 而每一次镜头聚焦村民房屋的时候，都如爱纯妈妈的居所一样，缺少了我们认知中的大门。



说到这里不得不提到济州岛的「三无」文化，即无小偷、无乞丐、无大门。 济州岛传统民居通常没有坚固的大门，而是以低矮的石墙或简单的木栅栏代替，被称为「定杠」（정낭）在 被称为「定柱」（정주먹）的大石头上，通常会凿出三个洞，并插入木杠来表示家主的出行状态。 当屋主外出时，会通过插入不同数量的木杠来传达自己的去向和归来时间：

▶如果所有木杠都取下放在地上，表示家里有人。



▶如果插入1根木杠，表示屋主暂时外出，很快就会回来。



▶如果插入2根木杠，表示屋主当日傍晚才会归来。



▶如果3根木杠全部插上，表示屋主将外出多日，不会很快回家。



类似的文化也存在於泰国的少数民族——阿卡族（Akha） 之中。 这表明济州岛的古代文化在某种程度上不同於朝鲜半岛北方主流文化，反而带有一些南方文化的特徵。 由於济州岛的历史和地理位置，有可能在古代与东南亚（如泰国）文化有过某种联系。（摘自韩国NAMU WIKI百科）

而为何济州岛会流行「三无」文化呢？ 从地理环境来看，济州岛是韩国最大的岛屿，与韩国本土隔海相望，长期以来相对封闭，形成了独特的岛屿文化。 由於岛上人口较少，居民彼此熟悉，陌生人很容易被识别，因此盗窃等犯罪行为难以隐藏。 此外，济州岛以农业和渔业为主，人们生活相对稳定，较少发生乞讨现象。 从历史因素来看，济州岛曾被中央政府视为流放地，当地居民大多生活艰难，因此形成了「守望相助、共度困境」的传统。 为了生存，人们彼此依赖，有著强烈的共同体精神，也因此减少了偷盗和乞讨现象。 而「无大门」设计不仅是因为岛上的社会信任氛围，也与岛上的强风环境有关，方便空气流通，居民们彼此信任，不需要高墙和铁门来保护财产。

踏过低矮「木门」，咸涩的海风裹挟著柑橘清香扑面而来。 这扇似有似无的「门」，实则是解码济州岛百年生存智慧的密钥。

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