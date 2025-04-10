柳演锡洗脱逃税质疑！「重复课税」主张获认可，追缴金70亿→30亿

柳演锡日前被怀疑逃税70亿韩元、刷新历代最高纪录，所属社解释称课税机关对税法的理解存在分歧、实际追缴额应为30亿左右，今日宣布相关主张已获得认可，并已全额缴清税款。

柳演锡所属经纪公司King Kong by Starship於10日宣布已通过课税前适法性审查，被承认存在重复课税情形，因此重新计算税额：「扣除已缴纳的法人税与附加税等，柳演锡实际缴纳的税金约为30亿韩元，目前已全数缴清。」



King Kong by Starship说明道，柳演锡自2015年起致力於YouTube内容的开发与制作，并设立法人公司从事附加业务及餐饮业，作为其演艺活动的延伸。 本次税款争议，源於税务机关将这部份视为个人综合所得税的课税对象，而非法人税。

所属社强调：「此次课税并非出於逃税或隐匿所得的目的，而是因对税法解释及适用存在意见分歧。」并表示柳演锡作为国民一员，将严格遵守法律与程序，尽全力履行责任。



此前，国税厅对柳演锡进行高强度税务调查后，曾於上月通知将对其课徵约70亿韩元的税金，金额甚至远高於最近被追徵60亿韩元税金的李荷妮。

但柳演锡对此结果提出异议，并於今年1月申请了课税前适法性审查，这是纳税人对课税机关的处置提出异议的程序。

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