李帝勋《协商的技术》僵硬比爱心，实际却是「比心魔人」！刘在锡&张度练都受不了XD

各位不晓得还记不记得《协商的技术》第5集一个场景，日本演员樱庭奈奈美（现艺名「宫内瞳」）扮演SHIMIZ齿轮销售组忙内「广濑晴香」，带M&A组尹洙诺（李帝勋 饰）、吴顺英（金大明 饰）等人观光望富士山，主动替M&A组拍照一幕？

回顾当时情节，吴顺英主动请M&A组大家比爱心，尹洙诺和郭敏贞（安贤好 饰）依旧不苟言笑，只有吴顺英和崔振秀（车康润 饰）笑著比心，形成趣味反差。看到这里，熟悉李帝勋的观众们是不是很想问……「导演是故意的吗？」



为什么这么说？因为李帝勋本人「超爱比爱心」！简直是比爱心魔人，在韩国被冠上「爱心中毒者」称号啊！李帝勋无论出席何种场合总是爱心大放送，还会接连比不同款式的心对镜头wink（眨眼）放电，刘在锡和张度练都曾「受不了他」！李帝勋上《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）就被曝光拍戏一喊卡就爱比心，刘在锡一开始还觉得很有趣更一起比，后面就忍不住制止XDD。



而李帝勋在张度练节目《Salon Drip 2》被问到为何那么爱比心，他说人要多表达爱意，所以「本能上就爱比心」，甚至说「出生就会比心」，张度练一听就知道他在胡说八道喊「骗人」，然后就被李帝勋积极的wink比爱心吓跑了XDD。



李帝勋在《协商的技术》前期宣传上了杂志韩国《Harper's BAZAAR》专访，被要求做五种爱心时，首度让他迟疑了，他表示自己最多只有三种，要金大明和他一起比。下秒面对镜头，他马上摆出经典表情比爱心，也成功和金大明完成第四、第五种爱心。



《协商的技术》里李帝勋演的「白蛇」尹洙诺总是冷静、少有情绪波动，私下却完全不是那样的人呢！也是非常有趣的反差啊！花絮就能看到李帝勋在拍照戏开拍前就已忍不住比心了XDD，安贤好也在旁比Ya。李帝勋自己也收藏了好几张比心的场边照！



▼最后附上李帝勋出席活动必比心的照片与影片，资料显示李帝勋至少2017年就很爱比心！



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