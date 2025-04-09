继《苦尽柑来遇见你》文素利之后！「金明爸爸」朴海俊也将出演《刘QUIZ》，节目在16日播出！

今日（9）据韩媒报导，朴海俊（朴解浚）今日参与刘在锡、曹世镐主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》节目录制。

随后，tvN也证实这消息，并表示朴海俊出演的《刘QUIZ》预计在16日播出。在朴海俊之前，饰演中年爱纯的演员文素利也出演《刘QUIZ》，成爲话题。



朴海俊最近在 Netflix《苦尽柑来遇见你》中饰演任何人都诚实、憨直又可靠的丈夫兼父亲「梁宽植」一角，受到观众们的喜爱。通过这部作品，继留下「陷入爱情不是罪」经典台词的《夫妻的世界》李泰伍之后，又增加了新的人生角色。



而《苦尽柑来遇见你》剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱纯和宽植一生的故事。第一幕公开的同时，就登上「大韩民国TOP 10」系列部门的第一位。第四幕公开后，以 6,000,000 收视率（收视时间除以作品的总播放时间）位居全球 TOP 10 系列（非英语）部门第3位，完美落下帷幕。不仅在韩国，在玻利维亚、智利、摩洛哥、菲律宾、马来西亚等39个国家也登上了 TOP 10 的榜单，完美落下帷幕。



另外，朴海俊和姜河那、柳海真主演的新电影《野党》（야당）将在16日上映，是一部犯罪动作片，讲述设计大韩民国毒品世界的在掮客、想要爬到更高处的检察官、将一切押在扫荡毒品犯罪上的刑警，怀著不同的目的交织在一起的故事。



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