舞台眼罩不是时尚，是完美偶像的代价！IVE张员瑛健康引粉丝担忧：工作强度太大了

随著女团IVE全球人气持续飙升，成员张员瑛的健康状态正成为舆论焦点。 这位被业界誉为「天生偶像」的19岁女孩，近期在多个公开场合被捕捉到异常身体状况，引发海内外粉丝集体担忧。

她自去年起便频繁出现眼疾问题，仅2024年就四次因麦粒肿佩戴眼罩登台。 面对突发状况，她总以「幸运眼罩」概念巧妙化解，还公开与粉丝分享装饰眼罩的心得：「发现长麦粒肿后特意收集可爱贴纸把它打扮漂亮一点。」 即使戴著眼罩也坚持完成舞台表演，甚至因此被赞为「连眼罩都能消化的幸运精灵」，展现超龄职业素养。不过近期参加法国巴黎时装周期间，张员瑛又被发现眼睛浮肿、双眼皮变深，外貌明显有变，因此一度被部分网友质疑是否进行了整形手术。当时她穿著露肩礼服出席活动，手臂部分也露出疑似过敏反应的红疹痕迹。



장원영은 안대조차 자신의 소품으로 사용한다... pic.twitter.com/KFY0qdrdK7 — 네온 (@luv831wy) March 15, 2025

更让粉丝揪心的是，张员瑛在多个公开行程中接连暴露多重健康隐患：手臂静脉注射痕迹、指甲出现黑色纵纹以及结膜下出血、皮肤过敏红斑等。



올해 들어 장원영은 여러 차례 피곤한 스케줄로 인해 다래끼가 생겼는데 오늘 눈이 충혈된 상황에서 렌즈을 착용하고 일해야 하는 경우도 있고,장원영의 팬이자 귀사의 소비자로서 슬프고 불안합니다IVEstarship @STARSHIPent pic.twitter.com/3s8C6PfeoS — RABBIT (@RABBIT_040831) September 26, 2024

尽管所属公司对这些均未作官方说明，不过有网友推测上述症状多与过度疲劳、免疫力下降密切相关。 值得关注的是，张员瑛近期体重增加5kg引发热议，部份粉丝推测这或是健康管理的一环。

作为IVE核心成员，张元英的行程强度堪称业界之最。 除组合第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》宣传、全球粉丝见面会外，还需完成广告代言拍摄及国际时装周行程。 同时承担著KPOP偶像、时尚icon、广告女王三重身份，工作密度远超同龄艺人。 面对高强度负荷，张员瑛始终以「完美偶像」姿态示人。 其敬业精神获得业界盛赞：「从未因状态不佳影响演出。」但这种「无懈可击」的职业表现背后，可能正隐藏著累积的健康问题。

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