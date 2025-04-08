这组CP颜值太疯狂！秀智、李阵郁全新电影《失恋者的七点早餐聚会》拍摄结束，同框照令人更期待～

再好看的人在这部电影里也只有失恋的份！！秀智与李阵郁的《失恋者的七点早餐聚会》已顺利杀青，电影预计在下半年上映，故事让人好期待啊～。

全新电影《失恋者的七点早餐聚会》（导演：林善爱）改编自白荣玉作家的同名小说，讲述了诗江（秀智 饰）与志勋（李阵郁 饰）因为各自的故事而聚集在一个早餐聚会上，交换自己的「失恋纪念品」，并在过程中分享彼此的故事与伤痛，一同面对分手与失恋的过程。



本片自去年12月底开拍，历时约3个月完成所有拍摄工作。电影集结秀智、李阵郁、刘智泰、琴世禄等实力派演员，描绘关於现实爱情与失恋的细腻情感，并将这些情绪包裹在浓浓的冬日氛围中，令人期待不已。





此次饰演「诗江」一角的秀智，细腻诠释了与航空公司机长正洙（刘智泰 饰）之间的爱与离别，展现了更加深层的演技。秀智表示：「能与优秀的导演和演员们合作，拍摄现场真的很幸福。回想起我当时很喜欢原著小说，看到它被改编为电影，内心感触良多。就像我在诠释诗江这个角色时感受到的慰藉一样，也希望观众们透过这部电影，获得温暖的疗愈与安慰。」

而饰演「志勋」一角的李阵郁，则以内敛深情的演技描绘出与贤贞（琴世禄 饰）长期恋爱后所面临的现实爱情与分手，展现他作为「浪漫职人」的实力。李阵郁表示：「虽然很高兴顺利杀青，但心里还是有点舍不得。能和这么棒的演员们一起合作，整个拍摄过程中都充满正能量。我努力诠释志勋在面对分手时的多样情感，希望观众们也能在观影后获得共鸣与慰藉。」

最后，曾执导《69岁》、《世纪末的爱情》，以独特视角跟细腻导演手法备受瞩目的林善爱导演也表示：「多亏了优秀的工作人员与演员们的努力与付出，才能顺利完成拍摄。接下来会全力以赴进行后期制作，希望能将这部作品以最好的面貌呈现给期待已久的观众。」

电影《失恋者的七点早餐聚会》预计於今年下半年冬季在戏院上映。

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