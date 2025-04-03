NewJeans解约案今日开庭，坚持绑定闵熙珍、和解失败！法官：「从未见过这种案例，容我思考」

NewJeans（NJZ）与所属公司ADOR的专属合约官司正式开打，法院对於这起前所未有的解约诉讼表示十分特殊，将慎重裁决。

3日上午，ADOR针对NewJeans成员提出的专属合约有效性确认诉讼在首尔中央地方法院进行首场辩论，NewJeans成员未出席。

开庭前，法官询问双方是否有调解或和解的可能性。 ADOR（原告）律师表示希望达成和解，但NewJeans（被告）律师表示被告当前的心理状态无法考虑和解，最终未能达成和解。



ADOR律师率先发表辩论，指出虽然被告强调如果没有闵熙珍就无法继续演艺活动，闵熙珍也确实对於NewJeans的成功有很大贡献，但如果说NewJeans没有闵熙珍就不行，是十分不合理的。律师表示，ADOR隶属於业界龙头HYBE，完全有能力另觅制作人。 而且，NewJeans近期在没有闵熙珍的情况下准备并成功完成了香港演出，因此「没有闵熙珍就不行」的说法，与她们的实际行动也不相符。

NewJeans律师反驳道，先不论闵熙珍对成员们的重要性如何，ADOR若有意寻找替代制作人，其实已有六七个月的时间，却至今仍未与成员们沟通、未提出任何替代方案，这一点令成员们十分介意。同时，NewJeans方面主张最主要的解约理由是「信赖关系破裂」，律师表示：「当管理层更换后，法人性质可能会完全不同。 ADOR赶走闵熙珍、由HYBE指挥的新经营层接管，已经变成另一个法人，不再是成员们曾经信赖的ADOR。」



对此，ADOR反驳称闵熙珍是自行离开而非被赶走，即使法院已裁定代表理事更换合法，ADOR仍向她提出制作邀约，但NewJeans表示若不让她担任代表理事就不愿意配合，随后选择离开并宣布解约。 ADOR言下之意，是NewJeans率先关闭了对话渠道。



另据报导，HYBE在2021年以50亿韩元收购ADOR，随后两年陆续投资了160亿，为NewJeans出道专辑投资的制作费约70亿（当时平均水准是30~40亿）。 也就是说，公司在NewJeans出道之前已投入接近300亿韩元。 在收到NewJeans解约通报之后，公司仍每月结算，2023年10月之后支付给NewJeans的结算金超过120亿。

听完双方陈述后，法官表示「信赖关系破裂」是一种抽象概念，对其的理解因人而异。 一般而言，偶像团体要求解约时提出的信赖关系破裂大多是未能获得酬劳或事业成就，导致为了谋生而无法正常练习等等; 而经纪管理中的信赖关系破裂，通常是指如果一开始就知道对方的本质，则根本不会进入该公司当练习生。 很显然，NewJeans的情况与以上都不一样。法官：「信赖关系该如何理解呢？ 在一般长期合约中，是否应该将经纪管理与制作方面的信赖关系一同考量，需要进一步思考。」



NewJeans与ADOR之间的专属合约有效性诉讼，将於6月5日进行第二次辩论。

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