Rapper NO:EL父亲被发现在家中身亡，生前官司缠身！NO:EL 5月演唱会行程不变

韩国知名Rapper NO:EL（本名张龙俊）的父亲——前国民力量党议员张济元於4月1日淩晨11时40分被发现於首尔江东区某公寓内身亡，之后NO:EL在SNS上发布的内容引起关注。

1日上午，NO:EL通过个人SNS上发布了一张手写信的照片，并简单地写道「草稿纸」，他表示：「从小型演出场地到我梦想中的舞台，发生了很多事情，但你们总是对我说，从我的歌曲和活动中获得了安慰，真的很感谢你们。 我会为了你们，登上更大的舞台，成为更帅气的艺术家，让你们不会感到丢脸。 那些离开我的朋友、粉丝，或者虽然感情有些淡了，但仍在远方默默支持我的人，你们都是陪伴我青春的美好回忆。 如果想回来，随时都可以再次喜欢我。 谢谢你们让我实现梦想，我爱你们。 0531见。」NO:EL计划於5月31日在首尔广津区广壮洞YES24 LIVE HALL举办个人演唱会。



此外，大多数网友对此表达哀悼之意，并祈愿逝者安息，但也有部分人对NO:EL留下恶意留言，煽动舆论争议。NO:EL在社群媒体上发表了一些带有辱骂性的回覆，直接表露了自己的情绪。最终，他关闭了评论区，并删除了先前发布的手写信照片。

1日上午，据警方等相关机构消息，张济元於4月1日淩晨11时40分被发现於首尔江东区某公寓内身亡现场留有疑似张济元亲笔书写的遗书。 警方初步判断其为自杀，目前正在调查具体的死亡经过。



张济元曾於2015年11月在担任釜山某大学副校长时，被其秘书A某以性暴力嫌疑（准强奸致伤）为由提起诉讼，并接受警方调查。然而，张济元方面始终否认相关指控，称A某的主张并不属实。 在上个月28日接受警方传唤调查时，他仍然全面否认嫌疑。

张济元因是NO:EL的父亲而被民众熟知。 在父亲因性暴力嫌疑遭到起诉后，NO：EL曾於上月初发表耐人寻味的言论：「一切都会回到原位，请耐心等待。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻