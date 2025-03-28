【韩网热门】金秀贤拍「透视内衣」影片传给金赛纶，赞模特身材火辣：「该如何效仿呢？」同行友人爆敏感词

昨晚YTR「横竖研究所」公开了金秀贤传给金赛纶的一只影片，表示这是他们持有的多个影片中尺度最小的一个。 金秀贤2019年11月1日从巴黎寄给金赛纶的明信片中自称「YouTuber金巴黎」，影片中也如此自称，不确定两件事是否同一时间。

影片疑似由金秀贤亲自拍摄，他将镜头对准穿著透视内衣的橱窗模特，说：「我是金YouTuber，现在来到内裤和胸罩面前。 这个... 有点... 太... 那个... 没有这种东西吧？」同行友人说：「透视装吗？ 韩国有的。」金秀贤：「不是，我是说没有这种身材。 这样的比例，这样的气场，该如何效仿呢？」



这时友人突然说：「那个，yoo do！yoo do！照片！yoo do！」金秀贤：「哎？ 我们来看一下。」金秀贤移动镜头对准后方的内衣模特照片，友人：「我删除了一些，哈哈。」金秀贤：「可以理解，毕竟要守护模特，对吧？」（根据情境和发音推测，友人说的应该是「乳头（유두）」）

金秀贤：「刚刚身后走过一对父女，女儿用非常惊讶的表情看我们。我跟她对视到了，现在一点都不觉得丢人。 现在我们要回酒店了，谢谢。」

韩国网友认为，金秀贤传这样的影片给金赛纶，是在暗示她做好身材管理、将来穿这样的衣服。



김수현이 김새론에게 보낸 동영상...란제리 마네킹을 촬영하면서 '지금 팬티와 브래지어를 보고있다' '한국에는 시스루는 있지만 이런 몸매를 가진 여자는 없다' '뒤에 있는 모델 사진 유두를 봐야겠다' 고 떠드는 영상입니다. 몸매관리를 해라 이런 옷을 입어달라고 가스라이팅하는 의도로 보이네요 pic.twitter.com/0DYcn3ZJvo — 반올 (@SobangToe) March 27, 2025

韩国网友评论：

1. 好恶心，要吐了... 真的超越想像

2. 好像变态、疯子

3. 我的眼睛！我的耳朵！

4. 这是对金赛纶手机做数位鉴识发现的吗？ 好低级的语气和对话...

5. 就算女友是成年人，一般人也不会传这种影片吧。 那家伙真是垃圾，从他和朋友一起拍内裤照片的时候就该看出来了，果然物以类聚。

6. 我四十多岁，如果男友传这种东西给我，我肯定破口大骂。 你是想对未成年这样吗？ （*此处「未成年」只是单纯搬运韩网留言）

7. 2019年金赛纶其实20岁了... 不是为金秀贤护航，只是应该更正为「传给高中生」

8. 对小孩讲这些话，完全没有负罪感和羞耻感吗...

9. 心疼从未成年开始就暴露在这些不雅言论中的金赛纶ᅮᅮᅮ

10. 让小孩效仿只穿内衣的模特？？ 是我的耳朵不对劲吗？

11. 这就是诱导行为吧，意思是「我喜欢这种，希望你能穿给我看」。 希望公开金秀贤手机。

12. 这种人装纯真、装懵懂，还演过清纯男主角，真是太荒唐了

13. 形象包装做得真好啊

14. 金秀贤的演技真的太厉害了，简直是神降级的演技。 装纯、装天真的样子演得太好了。

15. 这只是冰山一角，在外人看不到的地方活得该有多么混乱呢

16. 拥有那样的人气和财富，为什么要那样生活呢...

17. 讲话的水平低俗又肮脏，那时候他已经是顶级明星了，结果还是这副德性

18. 最恶心的是即便被曝光这么多，他也不道歉不承认，只想著如何脱身... 根本不是人啊

19. 演员生涯真的结束了。 一直以来都只饰演帅气的角色，现在该怎么办呢

20. 晕kkkk应该无法东山再起了吧，这都是什么啊，C8

出处：https://theqoo.net/hot/3668603373，https://theqoo.net/hot/3668570627，https://theqoo.net/hot/3668564850

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