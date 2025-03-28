传IU&边佑锡双双退出《21世纪大君夫人》！原计划年内播出，还能不能看到啊～紧急辟谣：假的！

因「国民歌手」IU和凭藉《背著善宰跑》一炮而红的边佑锡合作而备受瞩目的电视剧《21世纪大君夫人》传出男、女主角双双退出的消息。

据韩媒《TV Daily》28日的独家报导，IU和边佑锡最近已向原定出演的MBC电视剧《21世纪大君夫人》方面表达了退出意向。 一位娱乐圈相关人士透露：「由於在编程安排问题上未能达成共识，因此做出了这样的决定。」据悉，MBC方面正在与Disney+协商档期，而演员方面则希望在Netflix上播出，因此产生了分歧。



《21世纪大君夫人》讲述了在21世纪立宪君主制的韩国，一位拥有一切却因平民身份而感到愤怒的财阀千金，与身为王子却一无所有而悲伤的大君之间打破身份壁垒的浪漫故事。

边佑锡将饰演21世纪立宪君主制韩国的大君「李安」，而IU则将饰演含著金汤匙出生、拥有华丽美貌与聪慧头脑，同时拥有强烈胜负欲的财阀集团排名第一的二女儿「成熙珠」。



MBC原计画在今年上半年播出，但未能确定具体档期。此前MBC曾表示：「目标是在今年内播出。」

随后IU和边佑锡双双紧急辟谣，称：「并没有退出，有在好好准备中」、「此前的新闻报导不属实，会继续出演」。 即时制止传闻的进一步散播。

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