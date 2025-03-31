K-POP史上最贵误会？ NEWJEANS错失格莱美获奖制作人神级合作，父母理解错了

若NEWJEANS未和ADOR闹僵，团队将迎来与世界顶尖制作人的合作。

日前theqoo上有网友爆料了NEWJEANS和ADOR的假处分过程中公开的「2025年NEWJEANS活动企划案」引发热议。 公司原计画於2025年为NEWJEANS推出正规专辑，并同步启动全球粉丝见面会及世界巡演，同时已拟定与多位国际知名音乐人合作的提案。



有网友爆料称，早在2024年1月，HYBE高层方时赫曾试图为NEWJEANS牵线格莱美获奖制作人Mark Ronson，并在与成员父母的会议中提到「原本需要一年半时间邀请，但会争取更快促成」。 然而，部份家长将此解读为「需雪藏一年半」，进而对公司的安排产生强烈不满。 Mark Ronson作为曾与Lady Gaga、Amy Winehouse、Bruno Mars等巨星合作的王牌制作人，其参与无疑能为NEWJEANS的国际影响力加码，但沟通中的资讯偏差却导致信任危机。 而除了Mark Ronson之外，Sean Garrett、London on da Track、Greg Kurstin等全球顶尖音乐人也全在邀请之列。



事件曝光后，网友意见两极：一方认为公司未能清晰传达合作规划，导致成员发展受阻; 另一方则质疑家长过度干预职业决策。 而此前NEWJEans成员Minji更换「辞职梗图」头像、Hanni修改简介等举动，也被视为解约决心的信号。

NEWJEANS的未来动向，仍是全球乐迷关注的焦点。

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