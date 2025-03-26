《爸爸！我们去哪里？》尹侯＆宋智雅时隔多年再重逢！从10年朋友到暧昧男女？见面充满粉红泡泡

24日，ENA《我孩子的私生活》公开第14集先公开，10多年前通过《爸爸！我们去哪里？》受到国民喜爱的尹侯（尹厚）和宋智雅展现粉红色的氛围，让观众们期待不已。

影片中，宋智雅表示：「我是来见暧昧男的，好久没见面了，非常激动。」另一边出现的男子则表示：「有点紧张！」对於与宋智雅的见面掩饰不住喜悦之情。而他的真实身份正是小时候和宋智雅一起出演过《爸爸！我们去哪里？》的尹侯。



出现在宋智雅等待的地方尹侯，小心翼翼地拍著她的胳膊说：「你好！」然后感叹道：「你怎么变得这么漂亮？」宋智雅害羞地笑著说：「我今天认真打扮了。」他们在餐厅也延续微妙的气氛，宋智雅提到尹侯凌晨发来极光的照片，尹侯说：「我真的很想让你看到。」宋智雅问他给几个人打了电话？尹侯：「妈妈、爸爸、奶奶、爷爷说完后，直接打电话给你了。」



当宋智雅问道：「爲什么（以前）对我这么好？」时，尹侯用双手捂著头说：「可能因为喜欢你。」宋智雅听到也害羞地微笑，散发出粉红色的气流。

孩子们都好好长大了，好期待这集播出！预告一公开，也立即引发热烈讨论，韩网友：「孩子们什么时候长这么大了」、「心满意足地微笑」、「孩子们说话怎么这么好听ㅠㅠ谢谢你们好好长大」、「孩子们什么时候长这么大了，看预告好像俊秀也出来了，好期待啊」、「侯不管是过去还是现在，说话都这么好听啊」、「青梅竹马这样真好」、「我们侯还是很会说话的，智雅也长得很漂亮」、「怎么办～怎么办～太可爱了」等等。

2006年出生的尹侯和2007年出生的宋智雅，在2013年与爸爸尹敏洙、宋钟国一起出演《爸爸！我们去哪里？》，受到很多人的喜爱。尹侯去年从仁川Chadwick松岛国际学校毕业后，正在美国北卡罗来纳大学就读，宋智雅是高尔夫希望之星，去年在《第38届京畿道综合锦标赛》上获得第3名。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻