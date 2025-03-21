NJZ官司受挫：被判不得独立活动&承担诉讼费！不服提出异议，如期参加香港ComplexCon演唱会

NewJeans成员原计划以NJZ为新队名独立活动并公开新曲，但法院最终站在所属公司ADOR一方，认定专属合约仍然有效，因此成员不得独立活动。

法院裁决要点

首尔中央地方法院21日做出裁定，批准ADOR对NewJeans五名成员提出的「维持经纪公司地位及禁止签订广告合约」的假处分申请，NewJeans五名成员不得在未获得ADOR批准或同意的情况下进行演艺活动，亦不得通过第三方进行相关活动。此外，诉讼费用将由NewJeans五名成员负担。

法院认为，ADOR履行了专属合约中的结算等主要义务，难以认定双方信赖关系已经完全破裂。ADOR在NewJeans仍为无名练习生时，承担著极高的失败风险、提供长期支持与大量资金投入，成员若在签约仅两年后单年后方面脱离经纪公司，将导致ADOR遭受重大损失。



NJZ提出异议

NJZ透过官方SNS发表声明，表示尊重法院的决定，但该裁决未能充分考虑成员对ADOR的信赖已经完全破裂；同时，由於假处分属於需迅速处理的保全措施，法院仅经过2周就作出裁决，令NJZ未能向法院完整陈述所有事实关系。NJZ强调成员们始终诚实履行契约，将通过「异议申请程序」进行进一步辩论，并在此过程中补充更多证据材料，全力维护成员的正当权益。

NJZ强调假处分只是暂时决定，将在4月3日的专属合约效力确认诉讼庭审中，再次说明合约已合法解除的事实。最后，NJZ向粉丝表达感谢，强调诉讼目的是为了捍卫自身价值与人权，绝不会与侮辱成员人格、贬低成员成就的ADOR再次合作。



商标纠纷与未来动向

NewJeans成员已於2月6日申请NJZ的商标权，涵盖范围包括化妆品、洗漱用品、周边商品、广告行业等10个领域。目前该申请仍处於审查阶段。

对於3月23日在香港举办的ComplexCon，NJZ表示会如期参加，以避免让期待已久的粉丝及相关工作人员蒙受损失。



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