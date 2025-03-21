导演黄婕妤、曾敬骅助阵，韩流新生代嘻哈特调女团YOUNG POSSE新歌「Cold」MV行天宫取景超在地！4/2来台开唱

TELEPOSSE（官粉名）绝对注意！要甜美、要个性、要全能，当中更不能少嘻哈元素，来自韩国，由五位个性女孩Sunhye（郑先惠）、Yeonjung（魏延静）、Jiana（卢知炫）、Doeun（金徒誾）与Jieun（韩志誾）的新世代实力特调女团YOUNG POSSE，正式宣布即将於4/2（三）19：00，於「台北三创生活园区Clapper Studio」举办「YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei」，只要透过购买专辑方式，就有机会当天近距离一睹五美本尊风采，邀约YOUNG POSSE也迫不及待发出：「终於等到这一天到来！我们非常开心，期待能见到所有的TELEPOSSE来现场，抢先预告，当天我们还会准备精彩的舞台演出，想听我们唱最新特别专辑『Cold』中的新歌吗？敬请期待，很有机会喔！不光如此，我们还准备了满满的福利要与你们互动，到时见！」。

日前YOUNG POSSE於三月热腾腾，甫刚发行首张特别专辑「Cold」，推出后果然受到粉丝与乐评排山倒海的盛赞，同名主打歌有别於甜美梦幻，而是走冷调又悲绝风格，不但凸显成员穿透力十足的好嗓音外，令粉丝感动莫过於YOUNG POSSE不局限自己，MV邀请到曾於2012年，当时担任李安导演「少年Pi的奇幻漂流」副导助理的黄婕妤，黄婕妤导演拍摄短影起家，一路拍摄蔡依林、许光汉、蔡健雅等超大咖MV后，最新作品则是执导Netflix的台剧「爱爱内含光」，其纯熟的掌镜，同时也让苗可丽获得第59届金钟奖「电视电影最佳迷你剧集」最佳女配角，詹子萱则拿下最佳潜力新人殊荣，这次新歌「Cold」YOUNG POSSE 不仅相中黄婕妤导演鬼斧神工的创意元素，还邀请到曾敬骅出任男主角一职，整支MV也移师至当地拍摄，并将行天宫、保龄球馆等纳入影像中，因此当MV播出后，多个大彩蛋尽现，更让不少粉丝惊喜不已，大赞YOUNG POSSE团队超有心又超在地，根本就是用「拍一部电影」的规格在拍MV！



能瞬间高音又能火速低回，千变万化将每个音符赋予生命，透过MV影像呈现，让粉丝能轻易看到成员同时也具备舞蹈与表演天份，如此全方位多才多艺，宛如一杯带著丰富层次的饮品，值得细细品尝，因此YOUNG POSSE也被TELEPOSSE昵称为「特调女孩」，期待她们未来透过作品，在演艺之路闪耀无限。更多「YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei」活动详情，请上「TheArtistudio得艺室策划」官方FB粉丝团：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw/ 查询。



【YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei】

演出日期：2025年4月2日（三）

演出时间：19：00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：三创生活园区Clapper Studio

演出地址：台北市中正区市民大道三段2号5楼

购买连结：网页建置中

主办单位：DSP Media（主办保留活动异动之权利）

执行单位：TheArtistudio 得艺室策划

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