《卧底高中》徐康俊＆秦基周超强化学反应，韩网友纷纷大赞「好心动」！两人的真实年龄让人超惊讶

徐康俊＆秦基周主演的Viu Original原创动作韩剧《卧底高中》开播后深受好评，剧情也逐渐进入高潮！

秀雅（秦基周 饰）知道海成（徐康俊 饰）潜入炳文高中的真正目的后，他们的关系也悄悄发生变化，秀雅小鹿乱撞脸红的样子超可爱 >//<！在得知对方就是小时候的好朋友时，两人的感情也直线升温，每幕都让人心动！



徐康俊和秦基周强烈的化学反应，也在韩网引发热烈讨论，韩网友纷纷表示：「真的好久没看过有趣又心动的电视剧了」、「海成秀雅的叙事也很有意思」、「两个人演技也很好，默契也很好」、「你们俩快点交往」、「秦基周真的是太可爱了」、「我后悔爲什么从来不知道徐康俊演技超赞」、「初恋叙事太棒了」、「又搞笑又有趣，是最近最有意思的电视剧」、「徐康俊和秦基周这个组合真的太棒了」、「海成秀雅两个人的默契真的是最棒的ㅠㅠ」、「星期五什么时候来」、「因爲喜欢徐康俊才看的，但秦基周太可爱了..」、「最近我只等著金土剧（五六播出）」等等。



剧中，徐康俊饰演装成高中生的国情院王牌要员、秦基周饰演老师，想必大家都很好奇他们的真实年龄吧！徐康俊是1993年出生（31岁），而秦基周是1989年出生（36岁），她真的超级童颜完全看不出来啊～！小编再跟大家分享几位，剧里号称26岁的高英勋（赵福来 饰）是1986年出生（38岁）、「前辈」朴美贞（尹可而 饰）是2000年出生（24岁）、安宥贞（朴世贤 饰） 是1998年出生（26岁），哪位是你觉得差最多的呢 XD



而《卧底高中》第8集发生校内成绩造假的事件，海成和秀雅爲了揭开真相而积极行动。但...海成却收到停止作战的令命，到底谁是内鬼呢？还有秀雅也遭到袭击，瞄准她的人是谁？背后隐藏的另一个反转又是什么，两人会怎么合作找到金块？让人好奇接下来的剧情发展。



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