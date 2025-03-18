韩剧《魔女》大结局呈现「神作家」姜草套路！朴珍荣破解不幸法则，剧情反转魔女不只一个

改编自姜草作品，由朴珍荣和卢正义主演的Viu Original原创韩剧《魔女》以「爱上魔女就会死」的设定奇招突袭，吸引钟情奇幻题材的剧迷关注！有别於一般爱情韩剧男女主角上演大量撒糖派狗粮的戏码，《魔女》中的「贞镇CP」直至第七集才开启了第一次对话，却让不少观众直呼「慢慢来比较爱」！今日为你整理五大《魔女》吸粉之处，读者看完后即可到「黄Viu」足本重温。

1.超奇幻故事设定

Viu Original原创奇幻韩剧《魔女》讲述喜欢朴美贞（卢正义 饰）的男人不是受伤就是死亡，使她从小被人称为「魔女」，最后甚至被同学及村民驱赶，高中时便只身移居首尔过著与世隔绝的生活。李东镇（朴珍荣 饰）自中学起就暗恋美贞，可惜一直没有机会认识女方，为了证明美贞并非魔女，东镇考入统计学系，试图用数字证明围绕美贞的不幸只是偶然，他的推理却不断失败。十年后东镇意外重遇美贞，决定重启调查，以打破对方的恶运法则！



他在学长的介绍下认识了美贞唯一的好友许恩实（张姬领 饰），从而推理出死亡公式：喜欢美贞、被美贞知道名字、两人身处在十米内、相处超过十分钟、对话超过十句，就有可能遭遇不幸！於是东镇决定以身犯险测试法则，他以外卖员身份接触美贞后，先是扭伤脚踝、还差点被招牌砸中，最后更发生车祸！某天东镇跟踪美贞乘坐巴士，美贞在塞车期间认出东镇，面对越来越接近的危险，东镇想到坠河后被雷击的机率近乎零，於是他跳出车窗从大桥一跃而下⋯⋯随著剧情发展，东镇冒著生命危险接近美贞，对於一般人来说可能并不科学，朴珍荣也坦言花了很大力气才能自我说服：「我费了很力气才能说服自己！人的一生里，爱上某个人只是一瞬间的事，不过爱一个人，不会找理由，也不会算计。」



2.打破不幸法则的关键

东镇坠河后幸无大碍，他也在细节中发现美贞唯一爱过的学长不但没有身亡，男方当初只是因病晕到，却因为一心隐瞒对方病情而谎称被美贞连累，大学时更故意散播魔女谣言！既然洞悉了打破不幸法则的关键，於是东镇便设局让美贞爱上自己，他选择玩失踪，让美贞透过不同的线索来窥探自己的真心意，最后两人在奥地利重遇，东镇大胆向美贞表白，还得到美贞的回应，结果成功破解诅咒。



剧中美贞是个尤其不幸的角色，卢正义坦言开剧时已经与角色合而为一：「拍摄这个作品的时候，我并没有以『演戏』的心态去对待，当我到达现场时，我感到孤独、一种悲伤的情绪就会涌上心头。」



3.好友金重赫的秘密

《魔女》结局篇揭开了东镇好友金重赫（林在赫 饰）的秘密！东镇失踪后，恩实拜托刑警金重赫调查他的去向，为此重赫四出奔走，却发现东镇留下的线索⋯⋯原来金重赫与美贞一样有著「魔女」体质，只要他向女性告白，对方不是死就是伤，所以他个性独来独往，也不愿与人交往，由此可见，东镇致力打破不幸法则并不仅仅是为了救赎美贞，也想拯救好友，还给他们一个重生的机会，最终重赫顺利和恩实走到一起，成功对抗命运。



4.爱情戏码压轴升温

李东镇（朴珍荣 饰）虽然自中学便暗恋美贞，可惜两人只是邻班同学的关系，并没有直接的联络方法；直至第七集，东镇和美贞终於同框对话，就连珍荣也忍不住笑言：「剧中男主角接近女主角的话，就会受伤或死亡，正因为如此，诞生了男女主角同台戏份最少的爱情剧，哈哈！那时我们也常常开玩笑，说下次一定要再合作！」



5.珍荣恋爱脑情人至上

谈到东镇是个头脑冷静的战略家，但是面对爱情却变得极为鲁莽，二人坦言现实中偶然也会恋爱脑，珍荣更谓：「我会尽力让对方开心，我喜欢和爱人一起玩、一起笑，看见她微笑的时候，我便感到幸福，所以我会尽力讲笑话，直到对方笑为止。」东镇和美贞在奥地利修成正果，还未收看大结局的观众，记得到「黄Viu」足本重温了，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《卧底高中》和《协商的技术》，免费饱览最新话题韩剧。



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