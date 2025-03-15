柳演锡被指逃税70亿，历代最高数额震惊网友！本尊已提出异议：「税法解释分歧」

演员柳演锡年初刚因电视剧《现在拨打的电话》在全亚洲人气飙升，前不久韩国税务厅对他进行了高强度的税务调查，近期通知追缴税款70亿韩元，是韩国艺人中最高额的纪录。 对此，柳演锡表示双方对於税法的解释存在分歧，将积极配合调查。

柳演锡2015年创立了自己担任代表的「Forever Entertainment」公司，税务厅认为成立过程中存在纳税问题，因此展开调查。

对此，柳演锡已提出异议，并於今年1月申请了「课税前适法性审查」，希望在审查中积极说明情况、纠正课税金额，并预计最终追缴税款将从70亿韩元下降至30亿韩元左右。 该审查是纳税人对课税机关处置提出异议的程序，由内外部委员共同审议并作出判断。



柳演锡所属社King Kong by Starship表示，本次争议源於税务代理人与课税机关之间对税法的解释与适用存在分歧。 柳演锡经营的法人公司负责开发制作YouTube内容，并以此为基础拓展附加事业及餐饮事业，此前税务代理人已将过去5年的收入申报为法人收益。 但是，国税厅认为法人公司收入应缴纳所得税而非法人税，因此额外徵收个人所得税。

柳演锡方面强调，柳演锡一直诚实履行纳税义务，今后也将作为国民的一员遵守法律，尽到应有的责任。

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