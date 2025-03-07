IU瘦到33码半还要减肥超苦恼：谁让我一胖就先胖这里啊

歌手兼演员IU一直给人以娇小的印象，但即使是这样的她为了上镜需求也经常减肥，听了原因之后不少观众都表示「艺人太难了」。

最近IU和朴宝剑为了宣传新剧《苦尽柑来遇见你》一起作客了YouTube节目《藉口GO》，IU吐露了自己一胖就先胖脸的烦恼。 被问及「吃得不多吗？」时IU回答：「以前真的很喜欢吃东西，但不知从什么时候开始，食欲就减少了。」



MC刘在锡表示：「我记得IU的脸一直都是肉嘟嘟的。」 IU则回应：「没错，特别是我以前真的很喜欢甜食。 我是那种先从脸上开始长肉的体质，所以出道后一直因为脸上的肉而减肥。」随后IU补充道：「不知从什么时候开始，食欲变得比以前少了，胃口似乎也变小了。」据悉，体重在40公斤出头的IU曾一度穿过比44码（XS）还要小的33码半。 （注：韩国服装尺码分为44、55、66，尺码44的胸围约80cm，腰围约60cm）



像IU这样，即使身材瘦削，却依然因脸上长肉而苦恼的人其实不在少数，尤其10~20岁出头的阶段，由於生长过程中的脂肪积累，脸部可能会暂时变胖，俗称「婴儿肥」，若之后仍然脸上肉多，很可能是由於遗传脸型或水肿所致。



不规律的饮食和高盐饮食也会导致脸部浮肿，而水分摄取不足则会阻碍体内钠的排出。 因此保持规律的饮食习惯和清淡饮食非常重要。 尤其是要避免甜食。 含有大量糖分的食物是导致肥胖的主要原因，过量摄取糖分会转化为体内的中性脂肪，不仅会导致体重增加，还会使脸部发胖。

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