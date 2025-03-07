韩版《逃学威龙》再掀亚洲追剧潮！Viu Original《卧底高中》徐康俊武打戏晒腹肌吸睛！

挟著「徐康俊回归作」的热度，Viu Original原创动作韩剧《卧底高中》甫开播便引发关注，更勇夺韩国数据分析机构GoodData的电视剧及OTT话题度冠军，收视屡创新高，徐康俊亦顺利挥低一众强劲对手，荣登演员榜第一名，足见该剧后劲凌厉！《卧底高中》播了四集已出现不少亮点，香港观众不妨到「黄Viu」细味一番。

1.情节神似《逃学威龙》

Viu Original原创动作韩剧《卧底高中》讲述国家情报院王牌特工郑海成（徐康俊 饰）在一次行动中意外破坏国家文物，为了将功补过，年过三十的他被安排伪装成高中生潜入炳文高中，以追查高宗皇帝消失的十吨金块下落！就剧集背景而言，《卧底高中》与《逃学威龙》的相似度高达90%，前者为了找出金块，后者则务求找失枪！在第二集中，海成奉校霸之命要在短时间内打游戏破关，对游戏一窍不通的他只好向拍档求助，利用黑客技术让他过关，《逃学威龙》则是警队上下同心协助周星星（周星驰 饰）出猫，以通过学校考试；此外，周星星警队同僚达叔（吴孟达 饰）假扮工友潜伏在校负责接应，郑海成的特工团队亦在学校附近开设三明治店暗中帮手，两部作品有著异曲同工之妙！



2.集集出色打戏

作为国情院的王牌要员郑海成，徐康俊在首集便上演了精彩的打斗戏，其后他在同学李东民（申俊航 饰）身上看到自己遭受欺凌的过去，因而决定挺身而出对抗国会议员儿子、校霸朴泰秀（张成范 饰）！为了揭开朴泰秀沉迷网上非法赌博的真相，海成以一敌十潜入赌场，并以武力制服非法赌博网站主理人具常泰（赵在允 饰），要求他供出真相。徐康俊的精彩打戏让人眼前一亮，也让观众更加期待后续的故事发展！



3.跳舞拉票抢镜

剧中郑海成为了追查金块下落，有意加入学生会打听情报，但是欠缺人缘的他只得到三名同学支持，为此他的情报院同僚在校门外举行了一场媲美议员选举的拉票活动，不但向在场学生派发餐点，期间又大跳拉票舞，场面爆笑！有网民更笑言特工为了打好份工都要顶硬上，充分演活了一般上班族的无奈。



4.大晒惊人身材

早前徐康俊出席发布会，被媒体问到是否会有晒腹肌场面，当时他大方透露：「其实我不太在意（脱衣服的戏份），当天午餐还吃了炒章鱼呢！因为我在军队服役有很多时间，唯一能做的就是锻炼身体，所以我平时已经把自己照顾得很好，即使有那种戏份，我也可以随时拍摄。」剧集播出后，不少观众被他更衣晒肌的画面震撼，还有人直言现在正是他的外貌全盛期，可见他对於身材管理相当严格！

5.故事节奏明快

除了故事有趣、角色设定吸引外，《卧底高中》也获网友大赞节奏明快，头四集便交代了炳文高中的故事，包括校园阶级制度严重、盛传多宗不思议事件、财团理事徐明主（金信禄 饰）对金块虎视眈眈，以及学生会似乎暗藏秘密，以上种种都是打开金块下落的钥匙；而郑海成和班导吴秀雅（秦基周 饰）也在对抗恶势力中渐渐产生共鸣，秀雅还发现男方貌似她的儿时初恋，二人更打破韩剧第八集接吻定律，早在第四集已上演了意外之吻。



6.反映社会问题

《卧底高中》的背景是一所名牌私立高中，学生地位根据父母的财产和职业来划分，形成了极端的金字塔生态，谁也不会关心弱势社群，如家境清贫的李东民即使被人欺凌，始终未有人伸出援手；该剧不但反映了部分社会问题包括校园欺凌，更展示了高中生为了提升专注力而滥用药物的问题，徐康俊亦表示：「这是一部融合了多种题材的作品，有喜剧、动作、爱情、犯罪等，虽然看起来很轻松，但是当中却隐藏了一些讯息，我认为这部作品能让人感受到许多不同面向。」



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