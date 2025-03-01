IU&朴宝剑「同龄朋友」上节目《藉口GO》一搭一唱完美接话，刘在锡称赞：默契也太好了吧～

【影片】两人都是1993年生，所以相处起来很自在，IU与朴宝剑的新剧《苦尽柑来遇见你》也展开了宣传活动，这次是上《藉口GO》和大神见面！谈话过程的气氛相当欢乐。

▼（影片06:19）聊到朴宝剑歌唱得好，有演音乐剧时的爆笑对话。两人迅速接话，一点空档都没有，默契极佳。



IU：「（宝剑）歌唱得很好，钢琴也弹得很好，他还出演音乐剧。」

刘在锡：「还有演音乐剧吗？」

朴宝剑：「是，我还有演音乐剧，很抱歉没有邀请你们。」

刘在锡：「联系方式都没有要怎么联络啊XD」

曹世镐：「没去看我们也很抱歉XDD」



IU：「那也要发个私讯邀请啊～」

朴宝剑：「（刘在锡）前辈不用社交平台啊～」

IU：「那也要亲手写个信过去啊～」

刘在锡：「IU好会（接话）啊~」

曹世镐：「哇...这两人的默契...」

刘在锡：「就是说啊...」



IU：「我们俩同龄」

刘在锡：「原来是朋友啊~~~」

▼之后，IU 很完整的介绍了新剧的简介，聊到前辈们的演技想表达感叹心情时！

（影片14:14）

IU：「真的...哈～（感叹音）」拍拍一旁的宝剑：「你来说吧。」

朴宝剑：「哦.....不需要多说什么。」一脸感叹后忍不住爆笑

刘在锡：「让你说点东西，你说无须多说吗XDD 默契也太好了吧～」



▼早先预告释出时，这一段IU说「我也当过班长」，之后强调品学兼优的朴宝剑是「硕士」各种反应，都相当可爱逗趣。



▼两人重现当年一起拍广告时唱的歌：「呼噜噜噜～」也是默契绝佳！



Netflix 原创剧集《苦尽柑来遇见你》讲述了出生於济州岛的「勇敢叛逆少女」爱纯（IU 饰）与「憨直坚韧少年」宽植（朴宝剑 饰）充满冒险的一生，他们在花开花落的四季交替中展开的动人故事，将於3月7日首播，每周上线4集，一共有16集。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻