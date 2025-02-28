NJZ开设多平台官方社群帐号+发布影片，ADOR回应：「未经事先协商，皆属违约」

27日，NJZ方面透过新开设的官方IG宣布，已开设以「NJZ」为名的TikTok、X（前Twitter）和YouTube官方帐号，正式展开团体宣传活动。

同时，NJZ还通过IG公开了一段影片，影片中展示了以成员英文名字首字母设计的动物造型饼干，并配上全新的旋律，进一步引发粉丝期待。 目前为止，IG以外的官方社群帐号尚未更新内容。



此前，NJZ於本月7日宣布新团名为「NJZ」，并预告将於3月23日发表出道单曲，并於同一天出席香港亚洲国际博览馆举办的Complex Live演唱会，将带来全新出道的首次舞台表演。



对此，HYBE旗下厂牌ADOR表示NewJeans与公司之间的专属合约仍然有效：「NewJeans已有与粉丝互动的官方社群帐号，包括YouTube与TikTok，除此之外，所有未经事先开设协商的帐号皆违反专属合约。」ADOR进一步指出：「透过非官方帐号发布内容等演艺活动，将构成违约行为，可能导致粉丝与广告商混淆，希望停止此类行为。」

NewJeans於去年11月曾召开紧急记者会，宣布自11月29日起解除与ADOR的专属合约，并脱离HYBE与ADOR，以自由身展开活动。 但ADOR主张专属合约仍具法律效力，并向法院声请假处分，要求保全企划社地位、禁止成员单独签署广告合约等。 法院将於3月7日审理广告合约禁制令，并於4月3日进行专属合约效力确认诉讼的首次辩论。

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