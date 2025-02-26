【韩网热门】谐星李秀智模仿「江南妈妈」爆火！韩佳人删「接送补习班vlog」疑遭误伤，网评价两极：贬低女性形象vs.搞笑而已

韩国女谐星李秀智本月初在YouTube发布了一只搞笑影片，以伪纪录片形式模仿过度热衷子女教育的江南区大峙洞妈妈，在韩网引起热烈反响，称其考证功夫了得，从穿搭、车子、到讲话语气都完美还原了大峙洞妈妈的典型。 影片中李秀智穿了一件在大峙洞妈妈中间很受欢迎的M牌羽绒服，有「学生家长校服」之称，售价高达350万韩元。

影片公开后，似乎有些大峙洞妈妈感到受伤，在论坛表示再也不要穿那件羽绒服，二手网站也挂出不少M牌羽绒服出售，令韩国网友笑称穿也是看别人眼光、不穿也是看别人眼光，更显讽刺感十足。



有网友发现，韩佳人去年10月上传了一只接送小孩上补习班、在车里吃海苔饭卷的日常vlog，与李秀智的影片内容十分相似。 昨日中午，韩佳人YT突然将那只vlog转为非公开，制作组回应，有很多针对韩佳人小孩的恶意留言，此举是为了保护小孩。



昨晚6点左右，李秀智再次上传「大峙洞妈妈」第二弹，外套从M牌换成水貂马甲、包包从C牌换成G牌，再次引起关注和热议。 不过，这次除了称赞有趣的留言之外，开始有人批评李秀智贬低丑化女性形象，心疼韩佳人无辜受牵连。



韩国网友评论：

1. 我看李秀智影片时完全没想到韩佳人...

2. 水貂马甲和G牌包包也要出现在二手平台了kkk

3. 说是讽刺私教育，但根本没有探讨助长这种现象的私教育市场或学历至上的社会风气。 父亲的角色完全消失，所有问题都被归咎於「虚荣又愚蠢的母亲的贪心」，这不就是厌女吗？

4. 从「果汁世妍」开始就讨厌她了（*李秀智曾模仿房时爀与女网红果汁世妍，自封「肉汁秀智」）

5. 李秀智总是这样，模仿特定女性、把对方变成被嘲笑的对象，毫无良心，令模仿对象形象受损

6. 真的很讨厌，一点都不好笑kkk只是在给厌女的人提供话题，让养小孩的妈妈变成罪人kkk越来越能理解韩国生育率低的原因

7. 我没联想到韩佳人，但李秀智嘲讽那些辛苦陪读的妈妈、贬低她们是「大峙妈」，这点我不喜欢

8. 即便不是有意的，但影片确实产生了受害者，至少该说一句对不起吧？

9. 为何没有讽刺incel男（非自愿单身男性）的勇者呢？

10. 谐星在做搞笑内容而已，有什么问题？

11. 有问题的是跑去韩佳人那边留言的网友吧

12. 搞笑就当作搞笑来看吧，别老是拼命较真

13. 李秀智是搞笑天才，该批评的是畸形的社会结构

14. 李秀智不要管那些人酸什么，想拍就拍吧，期待第三弹

15. 李秀智韩佳人都加油

出处：https://theqoo.net/hot/3626258585，https://theqoo.net/hot/3626264884，https://theqoo.net/hot/3626595605，https://theqoo.net/hot/3626727786，https://theqoo.net/hot/3627268374，https://theqoo.net/hot/3627294255，https://theqoo.net/hot/3627440691，https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013088236?sid=102，https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005450021?sid=102

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻